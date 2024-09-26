Обережно – затягує: 8 найдовших серіалів в історії людства

Серіали, про які йтиме мова, можуть затягнути вас на довгі години перегляду. У цьому списку зібрані 8 найдовших серіалів в історії, які стали справжніми телевізійними епопеями. Їхні сюжети розгортаються десятиліттями, а епізоди налічують тисячі серій.

Ці шоу стали культурними феноменами, привертаючи глядачів з усього світу і залишаючись на екранах впродовж багатьох років. Деякі з них настільки затягують, що важко відірватися від перегляду. Якщо ви готові до тривалих телевізійних подорожей, цей список від Кіно 24 для вас!

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Найдовші серіали в історії людства

Це культові серіали в історії кіно, які стали справжніми телевізійними епопеями та залишили помітний слід у культурі. Вони запам'яталися глядачам на багато років завдяки своїм захопливим сюжетам, незабутнім персонажам і винятковим поворотам.

Ці серіали можуть затягнути вас на довгі години перегляду, адже в кожному з них є безліч серій, які дозволяють зануритися в різноманітні світи та емоції.

Ось список стрічок, які налічують шалену кількість серій та сезонів, побивши світові рекорди:

"Дороговказне світло" 18 262 серій,

"Дні нашого життя" 14 000 серій,

"Всі мої діти" 10 755 серій,

"Санта-Барбара" 2137 серій,

"Доктор Хто" 840 серій,

"Друзі" 236 серій,

"Секретні матеріали" 218 серій,

"Два з половиною чоловіки" 262 серії

Вони стали знаковими для телевізійного мистецтва, а перший у списку навіть увійшов у книгу рекордів Гіннеса. Ці серіали не лише довгі, але й знакові, адже кожен з них став частиною телевізійної історії, сформувавши смаки та вподобання мільйонів глядачів.