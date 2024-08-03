3 найгірші бойовики за історію кіно, на які не варто витрачати час

У кожному жанрі є як вдалі, так і невдалі його представники. Якісь фільми претендують на звання найкращих, поєднуючи в собі талановитих акторів та геніальний сценарій; інші бувають доволі посередні – все ще можуть розважити у вільний час, але є передбачуваними і банальними. Та є й такі стрічки, які провалилися у всіх можливих деталях.

Кіно 24 відібрав найгірші фільми у жанрі бойовика за версією агрегатора рецензій Rotten Tomatoes. Ці стрічки – жахлива та безрезультатна спроба хоч трохи захопити глядача.

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"Балістик: Екс проти Сівер"

Стрічка розповідає про двох найкращих секретних агентів, які завжди стикаються у протистоянні. Та раптом їм потрібно стати по один бік та об'єднати зусилля, щоб перемогти потужного ворога.

"Балістик: Екс проти Сівер": дивіться трейлер онлайн

Гра Антоніо Бандераса не змогла покращити фільм, який критики називають напрочуд бездарним. У ньому немає ні екшену, ні гумору, ні особливого стилю чи якоїсь родзинки. Ця стрічка є невдалою не тільки у своєму жанрі, але й загалом.

"Останні дні американської злочинності"

Сюжет розгортається у США, де уряд планує запровадити систему контролю розуму, що мала б придушувати злочинні імпульси у людей. Поки країна готується до нових порядків, група на чолі з Гремом Бріком вирішує наостанок здійснити амбітне пограбування.

"Останні дні американської злочинності": дивіться трейлер онлайн

Стрічка не запам'ятовується нічим, як криками та стріляниною. Це один з найгірших проєктів Netflix. Крім того, прем'єра фільму вкрай невдало наклалась на події через вбивство Джорджа Флойда.

"Стреттон: Перше завдання"

Британський фільм розповідає про солдата Данкана Фальконера, який після років служби у Військово-морських силах пішов на пенсію і вирішив написати мемуари. Він досі пам'ятав Джона Стреттона - таємного агента, який виконував надскладні завдання. Саме йому Данкан вирішує присвятити роман.

"Стреттон: Перше завдання": дивіться трейлер онлайн

Генрі Кавілл мав зіграти головну роль у фільмі, але попрощався з колективом через "творчі розбіжності". І недарма, адже критики розгромили стрічку й були вражені, що навіть Конні Нільсен не вдалося вдало відіграти свою роль.