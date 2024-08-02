Кіно 24 підібрало три стрічки, які не тільки допоможуть прикрасити час, а й подарують незабутні враження. Від наукової фантастики до комедії та трилера – тут знайдеться щось для кожного.

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"Я, робот"

Науково-фантастичний трилер досліджує складні взаємини між людьми та роботами. Дія фільму відбувається у 2035 році, коли роботи стали звичною частиною повсякденного життя. Детектив Дел Спунер (у виконанні Вілла Сміта) розслідує загадкове вбивство, в якому головним підозрюваним стає робот. Фільм зачіпає теми штучного інтелекту, етики та моральної відповідальності.

"Я, робот": дивіться трейлер онлайн

"Мачо та ботан"

Весела комедія з елементами бойовика змусить вас сміятися від початку до кінця. Джонні Гілл і Ченнінг Татум грають ролі молодих поліцейських, які під прикриттям повертаються в школу, щоб розкрити наркокартель.

Їм доводиться заново переживати шкільні роки і стикнутися з новими викликами, які постають перед сучасними підлітками. Гумор, екшн і динамічна взаємодія між головними героями роблять цей фільм ідеальним вибором для гарного вечора.

"Мачо та ботан": дивіться трейлер онлайн

"Той, що біжить лабіринтом"

Напружений науково-фантастичний пригодницький фільм заснований на популярному однойменному романі Джеймса Дашнера. Головний герой, Томас (у виконанні Ділана О'Браєна), прокидається в центрі величезного лабіринту без пам'яті про своє минуле. Разом з іншими хлопцями, які опинилися у цій пастці, він намагається знайти вихід і розкрити правду про своє існування.

"Той, що біжить лабіринтом": дивіться трейлер онлайн

Ці три фільми забезпечать вам різноманітні емоції. Обирайте будь-який з них і насолоджуйтесь чудовим вечором перед екраном!