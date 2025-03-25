Стали розчаруванням: 4 слабкі мультфільми Disney з низьким рейтингом

Студія Disney створила безліч магічних та чарівних фільмів, які стали культовими в історії кіно. Багато з цих стрічок стали класикою, а анімаційна студія стала однією з найвпливовіших у кіноіндустрії. Але й у Disney не обійшлось без помилок і провалів.

Навіть Disney не оминули провальні проєкти, які розчарували глядачів. Кіно 24 розповість про одні з найменш вдалих мультфільмів студії, у яких не такі високі рейтинги та посередні відгуки.

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"Курча Ціпа" (2005)

Рейтинг IMDb: 5.7/10

Рейтинг Rotten Tomatoes: 37%

Маленькому курчатку впав на голову жолудь – через це йому здалося, що небо падає. Ціпа даремно здійняв паніку, тому його в містечку висміюють та глузують з малюка. Курча хоче відновити репутацію і вирушає на пошуки доказів, що небо падає.

Disney славиться захопливою анімацією, та в цьому фільмі її просто немає. Курчатко справді є цікавим героєм, але візуал стрічки та дивний персонаж – батько курчати – все погіршують.

"Курча Ціпа": дивіться трейлер онлайн

"Не бий копитом" (2004)

Рейтинг IMDb: 5.4/10

Рейтинг Rotten Tomatoes: 52%

Розмірене життя на фермі переривається через нового власника, який хоче продати землю і позбавитися тварин. Кінь та три корови влаштовують бунт, адже вони готові на все, щоб врятувати ферму від розорення.

У стрічці вдалий саундтрек та гарна анімація, але тут забагато дивних жартів та одноманітних персонажів.

"Не бий копитом": дивіться трейлер онлайн

"Братик ведмедик" (2003)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Рейтинг Rotten Tomatoes: 37%

Події фільму відбуваються в часи льодовикового періоду. Хлопчик Кінай вбиває ведмедицю, за що духи перетворюють його самого на ведмедя. Тепер він має подивитися на світ іншими очима. Кінай зустрічає ведмежа, який стає його другом. Вони вирушають у подорож, щоб знайти відповіді на свої запитання.

Це зворушливий фільм з важливими уроками, але не надто цікавий. Історія не була поганою чи невдалою, однак залишилась недопрацьованою.

"Братик ведмедик": дивіться трейлер онлайн

"Зіграй мою музику" (1946)

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Рейтинг Rotten Tomatoes: 58%

Це 9 коротких музичних історій, об'єднаних в одному анімаційному фільмі. Це розповіді, доповнені піснями та музикою у виконанні різних співаків та гуртів.

Дешева анімація та відсутність цілісної історії зробили стрічку однією з найслабших у Disney. Лиш деякі з історій справді варті уваги.

"Зіграй мою музику": дивіться трейлер онлайн