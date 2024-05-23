Не варто витрачати час: 3 невдалих мультфільми

Мультфільми завжди приносять радість і викликають сміх, але навіть у цьому яскравому жанрі трапляються невдачі. Іноді анімаційні стрічки, які повинні були захопити глядачів, розчаровують як критиків, так і публіку.

У добірці Кіно 24 є мультфільми, на які не варто витрачати свій час. Попри високі очікування і значні бюджети, ці проєкти не змогли завоювати серця глядачів.

До слова Ті, хто надихає на боротьбу: 3 високорейтингові фільми про спортивних наставників

"Емоджі Муві"

: 3.4

Мультфільм розповідає про секрети, що ховаються всередині наших гаджетів. Зокрема про емоджі, які проживають у місті СМСковіль. Тільки один смайл Геник народився без фільтра: він висловлює кілька емоцій за раз. Заручившись підтримкою друзів, він вирушає у подорож смартфоном, щоб полагодити себе. Але над телефоном нависає загроза, тож світ емоджі можуть назавжди зруйнувати.

"Емоджі Муві": дивіться трейлер онлайн

Фільм здобув непогану суму в прокаті, але отримав негативні відгуки від глядачів та критиків. Всі залишились незадоволені сценарієм, гумором, озвучуванням та браком оригінальності.

"Норм та Незламні"

: 3.4

У центрі сюжету американського фільму білий ведмідь Норм, який живе в Арктиці та живе щасливим життям разом з друзями. У засніжене містечко вриваються туристи, які вражені цими краєвидами. Один з них, містер Грін, вирішує облаштувати тут місто для багатіїв, зруйнувавши світ тварин. Норм готовий відстоювати свої землі, тому збирається переконати містера Гріна передумати.

"Норм та Незламні": дивіться трейлер онлайн

На думку критиків, фільм абсолютно немає за що похвалити. Це химерна анімація, дивний сюжет та "втрачений потенціал".

"Мегамозок проти Синдикату загибелі"

Рейтинг IMDb: 2.4

Продовження фільму "Мегамозок" вийшло у 2024 році. Цього разу Мегамозок бере на себе роль захисника Метро-Сіті. Він збирає команду та прагне зупинити своїх ворогів, які раніше були його друзями.

"Мегамозок проти Синдикату загибелі": дивіться трейлер онлайн

Попри те, що перша частина мультфільму здобула чималий успіх та високу оцінку критиків, друга зруйнувала франшизу. Глядачі критикують анімацію, поганий сценарій та відсутність акторів з попередньої стрічки.