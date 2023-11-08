Зібрали сотні мільйонів доларів: 5 нових найкасовіших фільмів 2023 року, які має побачити кожен

У 2023 році вийшло чимало фільмів, які полюбилися мільйонам глядачів. Шедеври від всесвітньо відомих режисерів заполонили кінотеатри та зібрали приголомшливі суми.

Далі розповімо про 5 нових фільмів 2023 року, які вже зібрали сотні мільйонів доларів і продовжують бити рекорд за касовими зборами.

Цікаво 5 документальних фільмів про азартні ігри, які сподобаються не лише гравцям

"П'ять ночей у Фредді"

Світовий збір: 217 115 000 доларів

Цей новий фільм жахів – адаптація популярної горор-серії відеоігор на великих екранах. Фредді працює звичайним охоронцем у піцерії, однак, коли настає ніч, його робота перетворюється на справжнє жахіття.

"П'ять ночей у Фредді": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вбивці квіткової повні"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Світовий збір: 119 133 000 доларів

Ця детективна історія з Леонардо Ді Капріо та Робертом Де Ніро у головних ролях стала однією з найочікуваніших прем'єр 2023 року. Мартін Скорсезе вкотре приголомшив шанувальників новим шедевром. У цьому фільмі розповідається про вбивство корінних жителів США – племені Осейджу у 1920-х роках, що призвело до масштабного розслідування ФБР.

"Вбивці квіткової повні": дивіться онлайн трейлер фільму

After Death

Світовий збір: 9 022 025 доларів

У цій документальній стрічці розповідаються історії людей, які пережили клінічну смерть. Також показаний аналіз цих подій, проведений авторами та вченими, які намагаються визначити, що відбувається після смерті людей.

After Death: дивіться онлайн трейлер фільму

Radical

Світовий збір: 7 816 858 доларів

За сюжетом, учитель у мексиканському прикордонному містечку, повному недбалості, корупції та насильства, пробує новий радикальний метод, щоб розкрити допитливість, потенціал і, можливо, навіть їхню геніальність.

Radical: дивіться онлайн трейлер фільму

"Прісцилла"

Світовий збір: 5 310 093 доларів

Фільм побудований на автобіографічній книзі Прісцілли Преслі "Елвіс і я". У ньому розповідається історія сімейного життя легендарного Елвіса Преслі та його дружини.

"Прісцилла": дивіться онлайн трейлер фільму