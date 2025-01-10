Принесли мільярди доларів: 10 найкасовіших фільмів 2024 року
2024 рік був продуктивним та насиченим для сфери кіно. Відбулися прем'єри багатьох блокбастерів, сиквелів та адаптацій, що вразили критиків та глядачів. Вони не тільки виправдали очікування, але й досягнули вищих касових зборів, ніж минулого року.
24 Канал розповість про фільми, які найбільше виділилися з-поміж інших. Вони стали найзахопливішими стрічками року, адже зібрали найбільший бокс-офіс та досягли шаленого успіху.
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"Думками навиворіт 2" (1,698 мільярда доларів)
Райлі тепер підліток, тож тепер їй доводиться мати справу не лише з базовими почуттями. У її житті стається низка хаотичних подій, де ситуацію погіршують нові емоції.
Не завжди анімаційні фільми-продовження здатні підкорити глядачів так само, як перша частина стрічки. Однак Pixar вдалося захопити винятковою історією про дорослішання та прийняття всіх емоцій. Фільм став не лише найкасовішим фільмом року, але й найкасовішим анімаційним фільмом всіх часів.
"Думками навиворіт 2": дивіться трейлер онлайн
"Дедпул і Росомаха" (1,338 мільярда доларів)
Новий фільм від кіновсесвіту Marvel розповідає про Дедпула, який цього разу подорожує мультивсесвітом разом з амбітним Росомахою, щоб врятувати свій рідний дім. Їхня пара натрапляє на низку проблемних ситуацій.
Фірмове почуття гумору Дедпула та вдалий сценарій поєдналися та показали неймовірний результат у світовому бокс-офісі. Фільм виявився настільки успішним, що став найкасовішим усіх часів з рейтингом R.
"Дедпул і Росомаха": дивіться трейлер онлайн
"Нікчемний Я 4"
Грю та його родина змушені покинути свій дім та переховуватися від злочинця-втікача та його фатальної другої половинки. Лиходій наближається з надією помститися головному героєві.
Цей фільм не став найкасовішим у франшизі, однак продемонстрував касовий успіх. Історія про міньйонів має перспективи завойовувати вподобання глядачів навіть через роки. Тут і безтурботність, і чарівність, і напруга.
"Нікчемний Я 4": дивіться трейлер онлайн
До списку найкасовіших фільмів також потрапили:
- "Моана 2" (896,6 мільйона доларів)
- "Дюна 2" (707,1 мільйона доларів)
- "Wicked: Чародійка" (640,1 мільйона доларів)
- "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія" (586,7 мільйона доларів)
- "Панда Кунг-Фу 4" (547,6 мільйона доларів)
- "YOLO. Фільм" (479.5 мільйонів доларів)
- "Веном: Останній танець" (475 мільйонів доларів).