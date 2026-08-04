Ім'я найкасовіший актор року вас здивує: це не Голланд і не Зендея

Здавалося б, у гонитві за титулом найкасовішого актора року фаворити відомі заздалегідь – щось на кшталт Тома Голланда, Зендеї чи Енн Гетевей, чиї імена й так не сходять із афіш. Але цього разу список очолив персонаж, якого мало хто ставив на перше місце в цій парадній шерензі.

За даними entertainmenttonight, найкасовішим актором 2026 року наразі є Бенні Сефді. І сталося це не завдяки одному гучному блокбастеру, а завдяки цілком продуманій комбінації з двох:" Супер Маріо Галактика в кіно", який уже зібрав понад 1,01 мільярда доларів у світовому прокаті, та "Одіссея", касові збори якої наблизилися до 728 мільйонів. Непогана математика для актора, чиє ім'я на афіші рідко пишуть найбільшим шрифтом.



Бенні Сефді / Фото Getty Images



У першому фільмі Сефді озвучив Боузера-молодшого – персонажа, який навряд чи претендує на емоційну глибину, зате явно вміє приносити гроші. А в екранізації "Одіссеї" Крістофера Нолана він з'явився вже в цілком серйозній ролі царя Агамемнона. Комбінація мультяшного лиходія та античного правителя виявилася на диво касовою.

Утім, святкувати остаточну перемогу поки зарано. До кінця року розклад ще може перевернутися з ніг на голову – і головна загроза для лідерства Сефді прийде якраз від його ж колег по "Одіссеї".

На Тома Голланда й Зендею попереду чекає прем'єра "Людини-павука: Абсолютно новий день", а Зендея додатково з'явиться в "Дюні: Частина третя" – тобто отримає одразу дві спроби наздогнати конкурента. Енн Гетевей теж не планує стояти осторонь: у неї в запасі прем'єри "Кінець Оук-стріт" та "Веріті".

До речі, "Людини-павука: Абсолютно новий день" вже встигла довести, що є одним із головних кінопроєктів року.



