Майкі Медісон – найкраща акторка за версією Оскара-2025
- Майкі Медісон отримала Оскар-2025 за "Найкращу жіночу роль" у фільмі "Анора".
- Фільм "Анора" здобув п'ять перемог, зокрема "Найкращий фільм" та "Найкращий режисер".
- Російський актор Юрій Борисов не отримав нагороду, у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" переміг Кіран Калкін.
У Лос-Анджелесі стартувала 97-ма церемонія вручення престижної кінопремії Оскар. Вже стало відомо, що нагороду у категорії "Найкраща жіноча роль" отримала Майкі Медісон.
Вона стала найкращою акторкою за версією Оскар-2025 за роль у фільмі "Анора". Детальніше про стрічку, цьогорічну переможницю та її конкуренток читайте у матеріалі 24 Каналу.
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На сцені премії Оскар Майкі Медісон подякувала людям, які допомагали створювати фільм "Анора". А також тим, хто живе у районі Брайтон-Біч, оскільки події стрічки відбуваються саме там. До речі, режисер стрічки Шон Бейкер написав головну роль спеціально для акторки. Вона не проходила прослуховування.
Майкі Медісон отримала Оскар: дивіться відео онлайн
Номінанти у категорії "Найкраща жіноча роль"
- Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка").
- Карла Гаскон ("Емілія Перес").
- Майкі Медісон ("Анора").
- Демі Мур ("Субстанція").
- Фернанда Торрес ("Я все ще тут").
Що відомо про скандальний фільм "Анора"
На цьогорічному Оскарі фільм "Анора" з російським актором-путіністом Юрієм Борисовим здобув п'ять перемог: "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий монтаж", "Найкращий режисер", "Найкраща жіноча роль", "Найкращий фільм". Росіянин, на щастя, не отримав статуетку у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану". Натомість переміг Кіран Калкін за роль у стрічці "Справжній біль".
"Анора": дивіться онлайн трейлер фільму
У фільмі "Анора" розповідається про молоду секс-працівницю, яка закохується в сина російського олігарха. Згодом закохані одружуються. Коли батьки хлопця про це дізнаються, то змушують пару анулювати шлюб.
Окрім Юрія Борисова, у фільмі знялися такі російські актори: Марк Ейдельштейн, Олексій Серебряков і Дар'я Єкамасова та вірменські актори Карен Карагулян і Ваче Товмасян.
Отже, фільм з російськими акторами отримав чимало номінацій та перемог. У той час як український народ з 2014 року мужньо протистоїть російській агресії. Окупанти вбивають наших людей, знищують наші міста і села, а світ продовжує толерувати росіян та просувати тезу, що "мистецтво поза політикою".