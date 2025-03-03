Майкі Медісон – найкраща акторка за версією Оскара-2025

У Лос-Анджелесі стартувала 97-ма церемонія вручення престижної кінопремії Оскар. Вже стало відомо, що нагороду у категорії "Найкраща жіноча роль" отримала Майкі Медісон.

Вона стала найкращою акторкою за версією Оскар-2025 за роль у фільмі "Анора". Детальніше про стрічку, цьогорічну переможницю та її конкуренток читайте у матеріалі 24 Каналу.

До речі Едріан Броуді – найкращий актор за версією Оскара-2025

На сцені премії Оскар Майкі Медісон подякувала людям, які допомагали створювати фільм "Анора". А також тим, хто живе у районі Брайтон-Біч, оскільки події стрічки відбуваються саме там. До речі, режисер стрічки Шон Бейкер написав головну роль спеціально для акторки. Вона не проходила прослуховування.

Майкі Медісон отримала Оскар: дивіться відео онлайн

Номінанти у категорії "Найкраща жіноча роль"

Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка").

Карла Гаскон ("Емілія Перес").

Майкі Медісон ("Анора").

Демі Мур ("Субстанція").

Фернанда Торрес ("Я все ще тут").

Що відомо про скандальний фільм "Анора"

На цьогорічному Оскарі фільм "Анора" з російським актором-путіністом Юрієм Борисовим здобув п'ять перемог: "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий монтаж", "Найкращий режисер", "Найкраща жіноча роль", "Найкращий фільм". Росіянин, на щастя, не отримав статуетку у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану". Натомість переміг Кіран Калкін за роль у стрічці "Справжній біль".

"Анора": дивіться онлайн трейлер фільму

У фільмі "Анора" розповідається про молоду секс-працівницю, яка закохується в сина російського олігарха. Згодом закохані одружуються. Коли батьки хлопця про це дізнаються, то змушують пару анулювати шлюб.

Окрім Юрія Борисова, у фільмі знялися такі російські актори: Марк Ейдельштейн, Олексій Серебряков і Дар'я Єкамасова та вірменські актори Карен Карагулян і Ваче Товмасян.

Отже, фільм з російськими акторами отримав чимало номінацій та перемог. У той час як український народ з 2014 року мужньо протистоїть російській агресії. Окупанти вбивають наших людей, знищують наші міста і села, а світ продовжує толерувати росіян та просувати тезу, що "мистецтво поза політикою".