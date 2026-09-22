Сльози, кризи та шалена слава: 7 сильних документальних фільмів про культових музикантів

Світова та українська сцена знають чимало історій карколомного успіху. Однак за гучними оплесками нерідко ховаються виснажливі кризи, тиск слави та особисті драми.

Документальне кіно дозволяє зазирнути за лаштунки творчості й побачити справжнє життя культових артистів. 24 Канал підготував добірку сильних біографічних стрічок, які допоможуть вам відкрити для себе невідомі грані улюблених кумирів.

"Кузьма. Страшно веселий"

Рейтинг IMDb – 8,8

Біографічна стрічка про лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка спирається на унікальні домашні відео та теплі спогади його друзів. Через приватні кадри автори розкривають невичерпну самоіронію музиканта, його щирість і поступові зміни у світогляді. Завдяки такому живому матеріалу перед глядачами постає знайома людина, чиї пісні знає та любить уся країна.

"Кузьма. Страшно веселий": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Кінокритик видання LiRoom Ігор Кромф захоплюється ретельною роботою з унікальними домашніми архівами, за якими стоїть глибока медіаархеологія команди. Водночас оглядач вказує на хаотичність розкриття постаті музиканта та надмірну ідеалізацію його образу, через яку автори оминули складну внутрішню драму та суперечливі рішення артиста.

"Курт Кобейн: Про сина"

Рейтинг IMDb – 7,2

Фільм повністю побудований на архівних аудіозаписах, де лідер гурту Nirvana особисто ділиться спогадами про дитинство, перші пісні, важку славу та власні страхи. На екрані глядачі можуть побачити спокійні краєвиди міст, де жив і творив музикант. Через це стрічка схожа на довгу й дуже відверту розмову наодинці з легендою рок-музики 90-х.

"Курт Кобейн: Про сина": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі захоплюються рідкісною інтимністю та відвертістю сповіді рок-ідола. Водночас окремі кінознавці вказують на надмірну монотонність і повільний темп пейзажного відеоряду.

The Beatles: Get Back

Рейтинг IMDb – 8,9

Режисер Пітер Джексон переносить глядачів на репетиції легендарної четвірки взимку 1969 року, коли музиканти намагалися в стислі терміни написати новий альбом і підготуватися до концерту. Камера фіксує творчі суперечки, веселі жарти та народження легендарних мелодій просто в студійній метушні. Кульмінацією цієї напруженої роботи стає знаменитий імпровізований виступ гурту на лондонському даху, який символічно підсумував їхню спільну історію.

The Beatles: Get Back: дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі захоплюються майстерною якістю відреставрованої плівки та неймовірним ефектом живої присутності легендарного гурту в кадрі. Водночас окремі кінознавці вказують на виснажливу тривалість проєкту для непідготовленого глядача.

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму"

Рейтинг IMDb – 8,0

Картина простежує 30-річний шлях головного рок-гурту України за допомогою рідкісних записів перших репетицій, стадіонних виступів і спогадів учасників різних років. Творці не оминають гострих кутів, тому відкрито розповідають про творчі розбіжності, болісні заміни музикантів та амбіції лідерів. Водночас особиста історія колективу постійно перегукується з ключовими подіями сучасної України.

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Кінокритик видання "Українська правда" Ярослав Підгора-Гвяздовський захоплюється багатим масивом фактів, раритетними архівами та технічним поєднанням цікавих спогадів музикантів. Водночас оглядач вказує на швидку інформаційну втому від шаленого темпу та згладжування скандалів навколо Святослава Вакарчука.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Рейтинг IMDb – 8,6

Цей фільм розповідає про життєвий і творчий шлях української естрадної зірки Назарія Яремчука. У стрічці зображені найголовніші етапи становлення співака як артиста – від світових турів до переслідування КДБ. Завдяки унікальним архівним матеріалам, наданим родиною співака, глядачі можуть побачити рідкісні кадри виступів "Смерічки", знімання першого українського мюзиклу "Червона рута" та особисті моменти з життя виконавця.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Кінокритик видання "Детектор медіа" Андрій Кокотюха зазначає, що фільм успішно популяризує спадщину Назарія Яремчука серед молоді та відкриває українську пісенну історію новому поколінню. Водночас оглядач вказує на відсутність складного історичного фону радянської епохи, через що успіх артиста виглядає занадто легким і позбавленим реального протистояння тоталітарній системі.

Miss Americana

Рейтинг IMDb – 7,4

Сюжет зосереджений навколо переломного етапу в кар'єрі Тейлор Свіфт під час запису альбому Lover. Тоді вона наважилася відкрито говорити про проблеми із самооцінкою та цькування в мережі. Усупереч наполегливим порадам команди мовчати, артистка вперше публічно висловлює власні громадянські погляди. Цей внутрішній бунт стає головним рушієм стрічки, показуючи дорослішання жінки, яка вчиться відстоювати власну позицію перед багатомільйонною аудиторією.

Miss Americana: дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі захоплюються сміливістю співачки під час розповіді про особисті кризи. Втім, окремі кінознавці вказують на відчутний продюсерський контроль над матеріалом.

"Біллі Айліш: Трохи розмитий світ"

Рейтинг IMDb – 7,7

У центрі сюжету – життя 17-річної Біллі Айліш, яка разом з братом Фіннеасом О'Коннеллом створює сенсаційні пісні прямо у своїй кімнаті. Однак стрімкий злет на вершини світових чартів обертається для неї панічними атаками, нападами синдрому Туретта та фізичною втомою від нескінченних переїздів. Завдяки такій контрастній хроніці глядач бачить звичайного вразливого підлітка, на чиї плечі раптово впала величезна популярність.

"Біллі Айліш: Трохи розмитий світ": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі захоплюються зворушливою щирістю сімейних сцен і відсутністю фальшу в поведінці юної виконавиці. Однак окремі оглядачі вказують на надмірну розтягнутість хронометражу стрічки.

До речі, для любителів документальних фільмів ми маємо ще одну добірку захопливих стрічок на Netflix.