Кіно 24 розповість про одні з найкращих бойовиків, які дарують шалений адреналін. Якщо ви захоплюєтеся бойовиками, але ще не бачили деяких культових стрічок, обов'язково додайте їх до списку перегляду.

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"Міцний горішок"

Оригінальна назва: Die Hard

Рік: 1998

Рейтинг IMDb: 8,2

Офіцер поліції Джон МакКлейн вирушає в Лос-Анджелес, куди переїхала його дружина через роботу. Спершу метою його поїздки є порятунок шлюбу, але раптом Джону доводиться рятувати й саму кохану. Вона з колегами потрапила у заручники до терористів. МакКлейн вступає у сутичку з бандитами, хоч шанси у цій битві зовсім нерівні.

"Міцний горішок": дивіться трейлер онлайн

"Термінатор 2: Судний день"

Оригінальна назва: Terminator 2: Judgment Day

Рік: 1991

Рейтинг IMDb: 8,6

Події розгортаються через кілька років після того, як Сара та Кайл дали людству шанс перемогти проти машин. Зараз же Сара в божевільні, а її син Джон – ще той бешкетник. Комп'ютерна машина "Скайнет" посилає нового Термінатора Т-1000, щоб вбити Джона. Але дорослий Джон відправляє туди перепрограмованого Т-800, щоб врятувати себе самого.

"Термінатор 2: Судний день": дивіться трейлер онлайн

"Матриця"

Оригінальна назва: The Matrix

Рік: 1999

Рейтинг IMDb: 8,7

У центрі сюжету Нео – звичайний програміст, який раптом розкриває таємницю – всі ми живемо у вигаданому світі, Матриці, де людей тримають у рабстві. Після зустрічі з загадковим Морфіусом і Трініті Нео приєднується до групи повстанців, що готові боротися з системою.

"Матриця": дивіться трейлер онлайн