Гумор та абсурд: 3 найкращі чорні комедії, які варто подивитися

Жанр чорної комедії може дивувати та спантеличувати. Адже тут поєднуються жарти, гумор і складні теми – смерть, війна, вбивства. Сюжет таких фільмів ризиковано рухається по лезу ножа, але все одно приваблює глядачів завдяки оригінальному підходу до оповіді.

Кіно 24 розповість про одні з найкращих чорних комедій. Ці історії супроводжують глядача крізь непрості теми, але з комедією. Таким чином вони нагадують: сміх завжди залишатиметься найкращими ліками у складні часи.

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"Доктор Стрейнджлав або Як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу"

Рік: 1964

Режисер: Стенлі Кубрик

Рейтинг IMDb: 8,3

У центрі сюжету – збожеволілий генерал Повітряних сил США, який організовує ядерну атаку на Радянський Союз. Тим часом американський президент, його радники та офіцери ПС Британії намагаються повернути бомбардувальники. Шанс настання ядерного апокаліпсиса – надто високий.

Це класика серед чорнокомедійних фільмів. Тут гумор використовується, щоб підкреслити абсурдність подій та висміяти їх.

"Доктор Стрейнджлав": дивіться трейлер онлайн

"Паразити"

Рік: 2019

Режисер: Пон Чжунхо

Рейтинг IMDb: 8,3

Сім'я Кім живе у підвалі та страждає через складне фінансове становище. Та раптом доля їм усміхається: Кі Ву пропонують роботу репетитором для доньки багатого бізнесмена. Поступово Кі Ву шляхом різних махінацій переманює у маєток всю свою сім'ю.

Переможець Оскара отримав похвалу критиків за те, як блискуче тут поєдналися жанри та піднялась тема прірви між багатими й бідними у Південній Кореї. Фільм став міжнародним хітом.

"Паразити": дивіться трейлер онлайн

"Безжальні люди"

Рік: 1986

Режисер: Джим Абрагамс, Девід і Джеррі Цукер

Рейтинг IMDb: 6,9

Шахрай Сем Стоун якось вирішує вбити набридливу дружину Барбару й розповідає про це своїй коханці. Та коли він приходить додому, бачить, що її викрали. Це зробили колишні працівники Сема, які хотіли йому помститися. Вони вимагають у чоловіка викуп, а той, радий такими новинами, пропонує їм просто вбити Барбару.

Креативний, смішний фільм захоплює від початку до самого завершення. Тут жоден з героїв не є традиційно "добрим", а з начебто трагічних подій хочеться сміятись.

"Безжальні люди": дивіться трейлер онлайн