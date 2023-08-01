5 детективів українською, які тримають у напрузі до останньої хвилини

Справжні кіномани обожнюють детективи. Такі фільми приваблюють глядачів цікавими загадками та злочинами, а ще тримають у напрузі від першого кадру до фінальних секунд.

Ось добірка п'яти детективів, які майстерно заплутають вас у свої гостроцікаві випадки та непередбачувані сюжети. Гарного перегляду та насолоди від захопливих історій!

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5 мегацікавих детективів, які триматимуть у напрузі

"Дівчина у потягу" / The Girl on the Train

Фільм розповідає про дівчину Рейчел, яка страждала депресією через розлучення з коханим та звільнення з роботи. Єдиною розрадою у її житті стали поїздки у потязі. Кожного разу вона хотіла побачити дім, в якому жила ідеальна пара. Незнайомці настільки захопили Рейчел, що вона стала одержимою ними.

"Дівчина у потягу" 2016: дивіться трейлер

"Зодіак" / Zodiac

"Зодіак" заснований на реальних подіях 1970-років і розповідає про один з найбільш загадкових злочинів 20 століття. У Сан-Франциско відбувається жахлива серія убивств, де злочинець залишає містичні послання. Глядачам пропонують разом з професійними детективами й репортерами розгадати цю непросту справу та знайти підступного вбивцю.

"Зодіак" 2007: дивіться трейлер

"Перелом" / Fracture

Асистент окружного прокурора опиняється в заплутаній ситуації, коли стає жертвою складної гри, пов'язаної людиною, яка намагалася вбити його дружину.

"Перелом" 2007: дивіться трейлер

"Життя Девіда Гейла" / The Life of David Gale

Професор Техаського університету, доктор Гейл, виступає проти смертної кари, але несправедливо опиняється за ґратами під неправдивим обвинуваченням у зґвалтуванні й убивстві. Він мовчить про обставини справи, аж до останнього моменту, коли розповідає свою версію репортерці – мисливиці за сенсаціями. Журналістка зіткнулася з важливим вибором, де її рішення може вирішити долю людини.

"Життя Девіда Гейла" 2003: дивіться трейлер

"Транс" / Trance

У центрі сюжету – Саймон, який зв'язується з бандитами, викрадає картину за мільйони доларів і зіштовхується з низкою проблем. Злочинці використовують гіпноз для хлопця, але через часткову втрату пам'яті Саймона після удару по голові, розмиваються межі правди й фантазії.

"Транс" 2013: дивіться трейлер