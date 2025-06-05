3 легендарні детективи, які роками тримають в напрузі глядачів по всьому світу

Споконвіку детективи були одним з улюблених жанрів серед справжніх кіноманів. Це фільми, які заплутують, змушують думати та тримають в напрузі до останньої хвилини.

Кіно 24 зібрали для вас список стрічок, які роками тримають в напрузі глядачів по всьому світу. Обирайте свого фаворита та розгадуйте загадки разом з улюбленими героями.

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"Вікно у двір"

"Вікно у двір" – це один із найкасовіших фільмів режисера Альфреда Хічкока, який виявив великий вплив на світовий кінематограф. Цю стрічку точно варто подивитися усім прихильникам якісного кіно.

За сюжетом, фоторепортер Джеф змушений цілий день проводити час біля вікна, спостерігаючи за вікнами будинку навпроти, адже він прикутий до інвалідного крісла.

В один момент, вкотре спостерігаючи за будинком, він помічає, що в сусідів пропадає дружина, а її чоловік кілька разів покидає квартиру з валізою, повертаючись і йдучи знову. У зв'язку з цим у фотографа починають з'являтися похмурі здогадки. Чи вони підтвердяться, ви зможете дізнатися, переглянувши стрічку.

"Вікно у двір": дивіться онлайн трейлер фільму

"Апокаліпсис сьогодні"

За словами глядачів, цей фільм є доволі довгим і важким. Однак він заснований на книзі та точно заслуговує вашого перегляду. Це детективна драма про період війни у В'єтнамі. За сюжетом капітан Віллард відправляється в глибини камбоджійських джунглів. Він має спецзавдання знешкодити полковника Курца, який командує загоном місцевих жителів і чомусь називає себе богом. Видно, час показати йому, хто є хто.

"Апокаліпсис сьогодні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Запаморочення"

У центрі сюжету цього блискучого мелодраматичного детектива Скотті Фергюсон. Він самотній, нереалізований відлюдник, якого точно не назвеш улюбленцем долі, бо більше страждає патологічним страхом висоти. Колишній колега Скотті попросив його постежити за його дружиною Меделін, яка з певних причин одержима ідеєю самогубства.

Звичайно, Фергюсон погоджується допомогти приятелеві, але навіть не підозрює, чим це все для нього може обернутися. Адже жінка, за якою він стежить, уже на крок попереду. Вона чудово знає про його місію і всього лише виконує ту роль, яка їй відведена в чудово спланованому злочині.

"Запаморочення": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, ми також зібрали 7 найнапруженіших трилерів усіх часів, які змушують хвилюватись до фінальних титрів. Обирайте стрічку – за посиланням.