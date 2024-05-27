3 загадкові серіали, які тримають в напрузі до останнього

Загадкові вбивства, нові тлумачення улюблених романів та елементи містики — все це вражає любителів детективів та загадкових серіалів. Якщо вам набридли банальні сюжети, наша нова стрічка точно знадобиться справжнім прихильникам кіно.

Адже редакція Кіно 24 підгодувала для вас список серіалів з неочікуваною розв'язкою. Дивіться трейлери онлайн та обирайте сюжет, який зацікавив найбільше.

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"ОА"

Прерія Джонсон, дівчина, що зникла безвісти сім років тому, раптово повертається додому. Повернення Прерії залишається загадковим, оскільки вона не розповідає про свої переживання за цей час, а лише стверджує, що була поруч увесь цей час.

Ще більше таємничості додає той факт, що Прерія, яка раніше була сліпою, тепер володіє прозорістю, і вона впізнає членів своєї сім'ї лише на дотик.

"ОА": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Парфум"

Історія сироти Жана-Батиста Гренуя, який володів надзвичайним даром розрізняти найвишуканіші та найменш помітні аромати, зачарувала мільйони сердець по всьому світу.

У новому екранізаційному варіанті події середини XVIII століття перенесені у наші часи, а головними героями стали кілька друзів зі школи-інтернату, яких об’єднує унікальна здатність дуже чутливо відчувати запахи. Друзі захоплено досліджують вплив ароматів на поведінку людини та навчаються створювати аромати окремих осіб. Захоплені своєю роботою, вони не помічають, як переступають межі дозволеного.

"Парфум": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вбивство за абеткою"

Екранізація роману 1936 року розповідає про розслідування серії вбивств, які відбуваються на британській залізниці, з участю Еркюля Пуаро. Маніяк, що ідентифікує себе як ABC, вчиняє вбивства в алфавітному порядку і залишає на тілах жертв довідник ABC Railway Guide.

"Вбивство за абеткою": дивіться онлайн трейлер серіалу

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