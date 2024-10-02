7 детективів, які не дозволять вам відірватися від перегляду

Якщо ви вважаєте, що розслідування – це дуже серйозна справа, де немає місця для гумору, то ці проєкти переконають вас у зворотному! Слідчі, опери та приватні детективи розкривають злочини з гумором, а іронія – їхня найкраща зброя проти зловмисників.

Кіно 24 підготували добірку, де головні герої майстерно поєднують професійний хист із сарказмом, перетворюючи навіть найпохмуріші розслідування на справжнє шоу. Підготуйтеся до загадок, де гострота розуму змагається з гостротою жартів!

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7 детективів, які вас здивують

"Гаррі Вайлд" (2022)

Викладачка англійської Гаррі Вайлд виходить на пенсію й одразу стає жертвою пограбування. Спочатку вона почуває себе наляканою, але вирішує виправити це і поринає у світ кримінальних розслідувань! Тепер Гаррі не просто пенсіонерка, а справжня приватна детективка, яка дасть фору всім поліцейським, включно з власним сином.

"Гаррі Вайлд": дивіться онлайн трейлер

"Коп з минулого" (2020)

Серіал Der Lezte Bulle, про поліцейського, який після 20-річної коми знову повернувся у поліцію, закохав в себе півсвіту: формат адаптували в Чехії, Японії, Естонії, Франції та в Україні.

За сюжетом українського серіалу "Коп з минулого", капітан Олег Долін через кому сильно відстав від реальності, але отямився і знову працює в поліції. Герой втрапляє в купу смішних ситуацій, з яких виходить блискуче винахідливо!

В прем'єрних 3 і 4 сезонах, що покаже канал ICTV2, Долін вже адаптувався до цифрової епохи, проте і далі ловитиме злочинців завдяки своїм "перевіреним роками" методам. А ще він шукатиме своє щастя і жінку мрії – і на нього чекає безліч яскравих пригод

"Коп з минулого": дивіться онлайн трейлер

"Вбивство не в раю" (2023)

Хамфрі Гудман – талановитий детектив, покидає карибські пляжі, щоб повернутися в рідну туманну Британію. Адже його нареченій не подобається, що чоловік багато працює і бере участь в надто ризикованих операціях. Але зміна місця проживання нічого не змінює в житті Хамфрі – злочини знаходять детектива швидше, ніж він встигає розпалити камін!

Тож замість спокійної романтики сімейного життя, він вже розслідує справи про вбивства. А ще доводить своїм новим колегам у відділку, що у слідчій справі – він не новачок, і тут виникає безліч кумедних ситуацій.

"Вбивство не в раю": дивіться онлайн трейлер

"Касл" (2009)

Відомий письменник Річард Касл підозрюється у вбивствах! Адже в Нью-Йорку сталося кілька злочинів, ідентичних до тих, що він описав у своїх романах. Тож слідча Кейт Беккет викликає Касла на допит, а письменник бачить в ній героїню для своїх нових детективних історій.

Щоб спіймати вбивцю, Річард домовляється працювати разом з нею. Касл, що звик багато що в житті пояснювати надприродними силами та втручанням інопланетних істот, стане тим ще випробуванням для раціональної та стриманої Беккет.

Здається, Річард не просто напише детективний роман, а ще і пірне з головою в любовний.

"Касл": дивіться онлайн трейлер

"Елсбет" (2024)

Елсбет Ташіоні – дуже екстравагантна особистість та найвідоміша адвокатка Чикаго. Яскраве пальто, руде волосся та щира посмішка – її візитівки. Та за таким милим образом – справжній геній судових засідань, що вміє вивести на чисту воду будь-кого.

Вона їде в Нью-Йорк, аби допомогти Департаменту поліції викрити кількох хитрих злочинців. І хоча спочатку Елсбет здається новим колегам дуже легковажною, згодом вони розуміють – перед ними справжній Шерлок в спідниці!

"Елсбет": дивіться онлайн трейлер

"Мертві хлопці-детективи" (2024)

А що, якби підлітки-бунтівники відкрили свою власну детективну агенцію? А якби вони були не просто підлітки, а ще і привиди? Важко уявити?

А ось письменник Ніл Гейман створив таких персонажів для коміксів DC, а Netflix запустив хітовий серіал. Чарльз Роуленд та Едвін Пейн, після смерті вирішили залишитися на Землі та розслідувати злочини, пов'язані з потойбічними силами. Разом із ясновидицею вони розкривають заплутані злочини, поки одного дня в них на шляху не стає дуже могутня відьма. Гостросюжетний детектив, яскрава комедія зі шлейфом містики точно захопить нестандартним сюжетом!

"Мертві хлопці-детективи": дивіться онлайн трейлер

"Вбиваючи Єву" (2018)

“Вбиваючи Єву” – це одночасно і веселий, і кривавий психологічний детектив про двох жінок. Спецагентка Єва Поластрі намагається спіймати жорстоку та невловиму вбивцю Вілланель. Проте злочинниця несподівано захоплюється агенткою і надсилає їй подарунки. І ось обидві жінки вже не можуть сфокусуватися на своїх первинних місіях, адже хочуть знати одна про одну набагато більше.

"Вбиваючи Єву": дивіться онлайн трейлер

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