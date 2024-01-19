7 детективних серіалів з високим рейтингом, з якими точно не занудьгуєш

Кримінальні історії, гумор і харизматичні герої, за якими хочеться спостерігати. Професійні детективи та любителі, з багатим досвідом і початківці – усі вони ведуть розслідування і знаходять злочинців, долаючи перешкоди.

Пропонуємо "гарячу сімку" високорейтингових серіалів, які уже оцінили мільйони глядачів по всьому світу. Головні герої цих телешоу не лише розумні й дотепні, але й потрапляють у безліч кумедних ситуацій.

Радимо Фільми, засновані на реальних подіях, які допоможуть повірити в себе

"Поза межами раю"

Рік: 2023

Інспектор Гамфрі Гудман з серіалу "Вбивства в раю" залишає мальовничий карибський острів Сент-Марі, бо планує одружитися з коханою Мартою. Вони повертаються в рідне містечко дівчини: вона хоче відкрити власний невеличкий ресторан, а Гамфрі влаштовується детективом і радіє, що тут тихо і спокійно. Але його радість триває недовго.

Головному герою, геніальному детективу Гудману доведеться й тут розкривати різні злочини та доводити новій команді, що в нього є потенціал.

"Поза межами раю": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дільничий з ДВРЗ"

Рік: 2022-2023

Столичний опер Сергій Бондар потрапляє в скандальну історію, через що отримує покарання: його переводять звичайним дільничним на околицю мегаполіса – в район ДВРЗ.

Бондар не втрачає оптимізму, сподіваючись, що пару місяців якось відбуде. Але термін покарання збільшується, а він несподівано дізнається, що на районі господарює банда кримінального авторитету Грача. Звісно змиритися з усім цим герой не може – і починаються трудові будні нового дільничного на ДВРЗ.

"Дільничий з ДВРЗ": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Постоялець з космосу"

Рік: 2021

Інопланетянин прибуває на Землю з однією метою – знищити людство і звільнити планету для своїх одноплемінників. Але щось йде не так, його корабель зазнає краху, і доводиться діяти швидко.

Він вселяється в тіло доктора Гаррі Вандершпігеля, але проблема в тім, що прибулець зовсім не розуміє людей!

"Постоялець з космосу": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вбивства в одній будівлі"

Рік: 2021

На Мангеттені, в шикарному багатоквартирному будинку, вбивають молодого чоловіка. Троє сусідів, фанати детективних подкастів, вирішують дізнатися, що насправді сталося.

Ці троє – дуже різні: Чарльз-Гейден Севідж – в минулому відомий актор, Олівер Патнем – театральний режисер на пенсії та Мейбл Мора – молода художниця-красуня, що розбавляє цю літню команду. Та, виявляється, що Мейбл дещо приховує...

"Вбивства в одній будівлі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ясновидець"

Рік: 2006-2014

Шон Спенсер – унікальна людина, що має ейдетичну пам'ять. Те, що інші не можуть пригадати, Спенсер пам'ятає і використовує в роботі приватного детектива. Побачивши сюжет про пограбування, він пропонує свою допомогу поліції, адже напевно знає, хто це зробив. Але керівниця поліцейського відділку не вірить йому, вона вважає Шона одним із шахраїв. Тоді він удає з себе екстрасенса. Цікаво до чого це призведе…

"Ясновидець": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Новобранець"

Рік: 2018

Головний герой Джон Нолан розчаровується в усьому, що мав: він розлучається, його бізнес під загрозою та й сам він ледь не гине від випадкової кулі грабіжників. Тоді Джон круто змінює курс свого життя і робить те, що давно хотів – йде вчитися на копа. Але коли тобі вже 40 років – не так й легко все змінити, а ще важче – переконати інших в тім, що ти все зможеш і вартий довіри.

"Новобранець": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бруклін 9-9"

Рік: 2013

У нью-йоркський відділок прибуває новий шеф – дуже серйозний капітан Реймонд Голд. Та, схоже, він зовсім не вписується в веселу команду копів – молодих, веселих людей, які дуже люблять жартувати.

У нового керівника відразу виникають проблеми з детективом Джейком Перальтою, бо він весь час кепкує з когось. А окрім нього в відділку працюють й інші, доволі комічні люди: занудна і прискіплива Емі, запальна Роза, дивний Чарльз Бойл та інші. Це та ситуація, коли співчуваєш саме новому босу, а не підлеглим.

"Бруклін 9-9": дивіться онлайн трейлер серіалу