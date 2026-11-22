Одержимість, заборонене тяжіння та похмурі таємниці минулого роблять класичні історії по-справжньому тривожними й незабутніми. Багатьом після перегляду "Буремного перевалу" хочеться зануритися в атмосферу гнітючої краси та емоційних крайнощів.

24 Канал зібрав добірку екранізацій літературної класики. У цих стрічках пристрасть межує з болем, а кожен кадр тримає у напрузі до останньої хвилини.

"Джейн Ейр" (2011)

Рейтинг IMDb: 7,3

Юна сирота Джейн Ейр переживає жорстокість родичів і сувору школу, перш ніж знаходить роботу гувернантки у похмурому маєтку Торнфілд. Там вона знайомиться із замкнутим і різким господарем Едвардом Рочестером. Згодом між ними спалахує глибокий душевний зв'язок. Втім, за стінами старого дому ховається моторошна таємниця, яка ставить під загрозу щастя героїв.

"Джейн Ейр": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять пристрасну й елегантну режисуру, похмуру атмосферу та одну з найкращих втілень головної героїні у кіно у виконанні Мії Васіковської. Водночас частина оглядачів зазначає, що стрімкий монтаж подекуди стискає драматичні паузи роману.

"Тесс" (1979)

Рейтинг IMDb: 7,3

Після звістки про шляхетне коріння родини юна селянка Тесс вирушає до заможних родичів у пошуках кращої долі. Там дівчина стикається з чоловічим свавіллям і соціальною нерівністю, що ламають її життя. Навіть зустрівши справжнє кохання, Тесс не може втекти від минулого й осуду суспільства.

"Тесс": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: оглядачі на сайті Rotten Tomatoes високо оцінюють живописну операторську роботу та акторську гру. Натомість окремі критики зауважують, що надмірна витонченість кадрів пом'якшує сувору жорсткість першоджерела.

"Ребекка" (2020)

Рейтинг IMDb: 6,1

Молода дівчина закохується у вдівця Максима де Вінтера, швидко виходить за нього заміж і переїжджає до величного маєтку Мендерлі. У новому домі вона стикається з ворожістю економки місіс Денверс і тінню померлої першої дружини господаря. Поступово головна героїня усвідомлює, що бездоганне життя в маєтку лише приховує небезпечні таємниці минулого.

"Ребекка": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають яскравий візуал, харизму акторів і свіжий погляд на історію. Водночас чимало критиків зауважують, що стрічці бракує гнітючої напруги.

До речі, ми маємо для вас ще одну добірку культових екранізацій.