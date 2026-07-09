Зупиніть час: цим культовим фільмам скоро виповниться 10 років

2017 рік подарував глядачам доволі велику кількість різноманітних кінострічок. Серед них були як моторошні горори, так і зворушливі драми, які здобули Оскар.

Ці фільми зібрали мільйонні каси та назавжди змінили попкультуру, ставши сучасною класикою. 24 Канал пропонує згадати головні кінохіти 2017 року, які захоплюють сюжетом так само сильно, як і під час першого перегляду.

"Форма води"

Рейтинг IMDb: 7,3

У розпал Холодної війни німа прибиральниця Елайза працює в таємній урядовій лабораторії Балтимора. Життя жінки кардинально змінюється після появи нового секретного об'єкта – загадкової людиноподібної амфібії з річок Південної Америки. Військовий керівник бачить у створінні лише матеріал для розтину. Втім, Елайза помічає в істоті розум і глибокі почуття. Між ними спалахує унікальний зв'язок, і героїня таємно навчає амфібію спілкуватися жестами. Дізнавшись про наказ знищити істоту, Елайза наважується на відчайдушний крок і викрадає її.

"Форма води": дивіться трейлер фільму онлайн

"Пастка"

Рейтинг IMDb: 7,8

Темношкірий фотограф Кріс Вашингтон вирушає за місто, щоб познайомитися з батьками своєї білошкірої дівчини Роуз Ермітедж. Розкішний маєток зустрічає гостя теплом, але головного героя одразу насторожує занадто покірна поведінка темношкірої прислуги. Під час традиційного прийому літні гості виявляють до хлопця надмірний, майже хворобливий інтерес. Після дивного спалаху паніки в іншого темношкірого гостя Кріс остаточно усвідомлює небезпеку й вирішує негайно тікати.

"Пастка": дивіться трейлер фільму онлайн

"Той, хто біжить по лезу 2049"

Рейтинг IMDb: 8

У похмурому майбутньому офіцер поліції Лос-Анджелеса Кей працює "тим, хто біжить по лезу", вистежуючи та знищуючи непокірних застарілих реплікантів. Під час чергового завдання штучно створений детектив знаходить на фермі глибоко закопану скриню з людськими останками. Експертиза виявляє, що кістки належать жінці-репліканту, яка померла від ускладнень під час пологів. Щоб запобігти масштабній війні між звичайними та штучними людьми, керівництво наказує Кею терміново знищити всі докази й знайти народжену дитину.

"Той, хто біжить по лезу 2049": дивіться трейлер фільму онлайн

Серед інших популярних фільмів 2017 року:

"Зоряні війни: Останні джедаї";

"Красуня і Чудовисько";

"Форсаж 8";

"Людина-павук: Повернення додому";

"Дюнкерк";

"Леді-Птаха";

"Тор: Рагнарок".

До речі, днями ми розповідали про фільми, яким вже виповнилося 5 років.