Найвідоміші ролі Джеремі Реннера, який перебуває в реанімації після операції

Американський актор Джеремі Реннер зараз перебуває в критичному, але стабільному стані в реанімації. У перший день нового року з 51-річною зіркою Marvel стався нещасний випадок. У яких фільмах знявся актор та що про нього відомо – читайте на Кіно 24.

У кар’єрі Джеремі Реннера чимало цікавих ролей – від харизматичного вампіра та серійного вбивці до супергероя. У 2008 році актор став номінантом на престижну премію Оскар та BAFTA за фільм "Володар бурі".

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Фільмографія Джеремі Реннера

Народився 7 січня 1971 року в Модесто, що в штаті Каліфорнія. Живе у Лос-Анджелесі. Джеремі розпочав свою кар’єру у 1990-х роках, проте найбільшу популярність здобув після виходу фільмів "Дамер" (2002 рік) і "Нео Нед" (2005 рік), а також після прем’єри трилеру "Володар бурі".

"Володар бурі": дивіться трейлер

У 2011 році Джеремі отримав другу номінацію на Оскар за роль у фільмі Бена Аффлека "Місто". Тоді ж вийшов "Тор", у якому зірка вперше зіграв супергероя Соколиного Ока. Пізніше цю роль він повторив у таких фільмах:

"Капітан Америка", 2011 рік;

"Месники", 2012 рік;

"Месники: Ера Альтрона", 2015 рік;

"Перший месник: Протистояння", 2016 рік;

"Месники: Завершення", 2019 рік;

"А що як…?", 2021 рік;

"Соколине око", 2021 рік.

"Соколине око": дивіться трейлер

Того ж 2011 року Джеремі знявся у "Місії нездійсненній: Протокол "Фантом". Він виконав роль Вільяма Брандта. Відомо, що Том Круз особисто прохав залучити актора до участі в четвертій частині фільму як напарника, на що Джеремі залюбки погодився.

"Місія нездійсненна: Протокол "Фантом": дивіться трейлер

Сьогодні він грає головну роль у серіалі Тейлора Шерідана "Мер Кінгстауна", другий сезон якого дебютує 15 січня. Шоу підіймає важливі соціальні теми: расизм, корупція та нерівність. За сюжетом, найвпливовіша сім'я в Кінгстауні, Макласкі, займається тюремним бізнесом. Головні герої намагаються забезпечити порядок та справедливість у місті, де немає нормального життя.

"Мер Кінгстауна": дивіться трейлер