Найкращі фільми та актори: BAFTA-2022 оголосила переможців престижної кінопремії

Британська академія телебачення і кіномистецтва сьогодні, 13 березня, оголосила переможців престижної кінопремії BAFTA. Хто ж отримав нагороди – читайте у матеріалі на Кіно 24.

Церемонія вручення нагород EE British Academy Film Awards традиційно відбулася в Лондоні. Як повідомляє 24 канал, транслювали урочистий захід у Великій Британії та у всьому світі на каналі BBC One.

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BAFTA-2022: список переможців премії

"Найкращий фільм" – "У руках пса";

За сюжетом фільму, деспотичний, проте харизматичний фермер оголошує війну новій дружині брата та її сину-підлітку й знущається з них, доки назовні не виходить одна давня таємниця.

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"Найкращий актор" – Вілл Сміт – "Король Річард";

"Найкращий актор другого плану" – Трой Коцур – "CODA: У ритмі серця";

"Найкраща акторка" – Джоенна Скенлен – "Після кохання";

"Найкраща акторка другого плану" – Аріана Дебозе – "Вестсайдська історія";

"Найкращий фільм іноземною мовою" – "Сядь за кермо моєї машини";

"Найкращий документальний фільм" – "Літо душі";

"Найкращий мультфільм" – "Енканто";

"Найкращий британський фільм" – "Белфаст".

Нагадаємо, премія BAFTA є відкритою для творців у галузі кіно та телебачення з усього світу, її лауреатами в різний час ставали: Шон Коннері, Барбра Стрейзанд, Марлон Брандо, Дастін Гоффман, Кейт Вінслет, Ентоні Гопкінс, Марчелло Мастроянні, Джордж Клуні, Джоді Фостер, Скарлетт Йоганссон, Джек Ніколсон, Дональд Сазерленд, Аль Пачіно та багато інших акторів, продюсерів, режисерів тощо.