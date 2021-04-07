Джекі Чану виповнилося 67 років. Його кар'єра почалася майже 60 років тому, а він досі знімається у низці фільмів.

Ба більше, навіть найнебезпечніші трюки він виконує сам, без каскадерів. Пропонуємо вам добірку найкращих кінокартин минулого десятиліття з Джекі Чаном.

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"Авангард", 2020

Фільм "Авангард" – найновіша кінокартина, в якій знявся Джекі Чан. Для актора, якому вже 67 – це 115 фільм у кар'єрі.

Під час зйомок відбувся інцидент – Джекі Чан впав у воду упродовж кіносцени з водними мотоциклами і ледь не втонув. Прем'єра кінострічки відбулась у жовтні 2020 року. Китайський бойовик "Авангард" неодмінно зацікавить усіх поціновувачів творчості Джекі Чана.

Трейлер фільму "Авангард": дивіться відео

"Іноземець", 2017

Джекі Чан в головній ролі у фільмі про ветерана В'єтнамської війни, чия дочка загинула під час теракту в Лондоні. За сюжетом, уряд не поспішав карати злочинців, тому нещасний батько сам почав пошук убивць.

Трейлер фільму "Іноземець": дивіться відео

"Обладунок Бога: у пошуку скарбів", 2017

Китайський професор археології Джек об'єднується зі своїми індійськими колегами Ашмітою і Кірою, щоб знайти втрачений десь в Тибеті скарб Магадха.

З'ясувавши, де є скарб, вчені відправляються в подорож, проте крім археологів, за реліквіями полюють ще й жадібні бандити.

Трейлер фільму "Обладунок Бога: у пошуків скарбів": дивіться відео

"Відчайдушні нападники", 2016

Історія дивного напарництва: поліцейського з Гонконгу і афериста з США. Їхнє завдання – врятувати дівчину, яка потрапила в руки злочинного синдикату, а ця справа вимагає дуже енергійних дій.

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Правда, мимовільні союзники весь час потрапляють в якісь безглузді ситуації, тому не зрозуміло, як в результаті вони примудряться досягти поставленої мети.

Трейлер фільму "Відчайдушні нападники": дивіться відео

"Великий солдат", 2010

Це пригодницька комедія про епоху міжусобних воєн в Китаї. Армії князівств Лян і Вей зійшлися в жорстокій битві, яка тривала весь день. В результаті вціліли лише двоє супротивників:

молодий шляхетний генерал, який "рветься" до подвигів і слави;

простий воїн — спритний хитрун, який понад усе на світі не хотів би воювати.

Тепер йому випала рідкісна удача — він захоплює пораненого ворожого воєначальника в полон. Якщо зуміє доставити його до свого повелителя, то отримає свободу, довічне звільнення від військової служби і власну землю, на якій він міг би зайнятися господарством — а це все, що він хотів би від життя. Вони прагнуть до різних цілей, але загальний шлях об'єднує їх.

Трейлер фільму "Великий солдат": дивіться відео

"Шпигун по сусідству", 2010

За матір'ю одиначкою, яка виховує трьох дітей, "упадає" продавець ручок. Діти вважають його нудним і не люблять, та вони просто не знають, що насправді він – китайський шпигун.

Добродушний китаєць допомагає жінці наглядати за дітьми. Та одного разу один з дітей завантажує таємний код. У чоловіка починаються проблеми, на нього і дітей нападають агенти, і Джекі зобов'язаний захищати їх від нападників.

Трейлер фільму "Шпигун по сусідству": дивіться відео

Джекі Чан – легендарний актор, володар багатьох нагород, зокрема почесної премії "Оскар" за внесок у кіномистецтво. Під час зйомок він майже не вдається до послуг каскадерів.

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Тому актор неодноразово отримував травми, ламав ребра, руки, ноги, ключицю. Через це Джекі Чан внесений в чорні списки страхових компаній по всьому світу.

Сюжет до дня народження Джекі Чана: дивіться відео