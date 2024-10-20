Допоможуть розслабитися: 5 глибоких фільмів для вечірнього перегляду

Інколи виникає потреба переосмислити власне життя та свої вчинки. На потрібний настрій можуть налаштувати фільми, які містять у собі глибокі сенси.

Кіно 24 підготував добірку стрічок, які допоможуть забути про хаос буднів. Ці фільми спонукатимуть до роздумів та змусять вивільнити емоції.

Цікаво Для приємного відпочинку: 3 топові фільми на вечір

"Труднощі перекладу" (2003)

Американський актор похилого віку Боб Гарріс прибув у Токіо на знімання реклами віскі. Він втомився від життя та своєї дружини, тому відчуває, як все втрачає сенс. Водночас у місто прилетіла молода дівчина, на ім'я Шарлотта, разом зі своїм чоловіком Джоном. Її коханий постійно працює, через що вона часто залишається на самоті. Одного разу Боб знайомиться з Шарлоттою в барі. Герої швидко знаходять спільну мову та порятунок одне в одному.

"Труднощі перекладу": дивіться трейлер онлайн

"Ланчбокс" (2013)

Іла – молода жінка, яка прагне повернути почуття свого чоловіка Раджива. Він постійно працює та має багато роботи, тому героїня вирішує підняти настрій коханому. Вона приготувала йому смачний обід та скористалася службою доставлення їжі з дому. Однак стається технічний збій, через що страва не потрапляє до Раджива, натомість її випадково отримує вдівець Саажан. Коли Іла дізнається, що обід доставили не за адресою, то надсилає відповідь одержувачу. З цього моменту між двома незнайомими людьми починається листування, яке забезпечують кур'єри.

"Ланчбокс": дивіться трейлер онлайн

"Патерсон"(2016)

Водій автобуса Патерсон має таємне хобі. Після кожного робочого дня, під час якого уважно слухає історії з життя пасажирів, він пише вірші. Вдома його чекає дружина Лаура, яка завжди має багато ідей і планів, що хоче втілити. Жінка постійно підтримує спроби свого коханого та мотивує його писати далі. Попри безліч труднощів, через які Патерсон не може публікувати власну творчість, він продовжує працювати над собою. Втім, незабаром стається одна подія, яка кардинально змінює життя поета.

"Патерсон": дивіться трейлер онлайн

"Любовний настрій" (2000)

Події фільму відбуваються в Гонконзі, у 1960-х роках. Дві подружні пари, одночасно селяться в сусідні квартири. Поки дружина пана Чоу і чоловік пані Су перебувають у відрядженнях або на роботі, головні герої починають щодня спілкуватися. Чоу і Су стають друзями, тому проводять все більше часу разом. Одного дня вони дізнаються, що їх зрадили партнери. Тому тепер герої разом уявляють, чим саме займаються їх кохані люди. Ця гра призводить до виникнення глибоких почуттів, яких не очікував ніхто.

"Любовний настрій": дивіться трейлер онлайн

"Колумбус" (2017)

40-річний кореєць Цзінь вирушає до міста Колумбус, де в одній з лікарень перебуває його батько, відомий архітектор. Чоловік опинився в комі, але став вже зовсім чужим для героя. Цзінь вирішує прогулятися вуличками аж раптом зустрічає молоду жінку Кейсі. Вона працює у бібліотеці та піклується про свою матір, яка має наркозалежність. Дівчина не хоче їхати з міста, бо обрала неньку, замість втілення своїх мрій. Між героями виникає діалог, який дозволить вивільнити усі думки, емоції та почуття.

"Колумбус": дивіться трейлер онлайн

Якщо ви досі шукаєте фільм з глибоким змістом, то сміливо обирайте стрічку з переліку. Насолоджуйтеся переглядом!