Не пропустіть ці новинки: 7 найцікавіших фільмів лютого 2025
- У лютому 2025 року відбудуться прем'єри декількох довгоочікуваних фільмів, включаючи "Канадець", "Партенопа", "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", "Капітан Америка: Чудесний новий світ", "Бруталіст", "Справжній біль" та "Реал".
- Фільми охоплюють різні жанри, від драматичних історій до романтики, включаючи українську стрічку про війну та номінанта на Оскар.
Останній місяць зими подарує кіноманам багато прем'єр. Кожен глядач зможе обрати ту стрічку, яка сподобається саме йому, адже у списку як драматичні історії, так і романтика.
24 Канал зібрав фільми, на які найбільше чекають у лютому. Тут українська стрічка про війну, номінант на Оскар та продовження "Щоденників Бріджит Джонс".
Цікаво Для довгих вечорів: 4 найкращі фільми тривалістю понад три години
"Канадець"
Прем'єра: 6 лютого
Фільм розповідає про режисера-документаліста Леонарда Файфа, який перед своєю смертю вирішує розповісти справжню історію свого життя. Це здивує не тільки його шанувальників, але й родину та дружину, яка роками терпіла брехню.
"Канадець": дивіться трейлер онлайн
"Партенопа"
Прем'єра: 6 лютого
Партенопа – допитлива та розумна дівчина, яка народилась у 1950 році у Неаполі. Та люди судять про неї лише через її неймовірну зовнішність. Партенопа користується цим, маніпулюючи та граючи людьми. Однак вона прагне знайти своє реальне місце у світі.
"Партенопа": дивіться трейлер онлайн
"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"
Прем'єра: 13 лютого
Повернення Бріджит Джонс покаже її як матір-одиначку 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл. Її коханий загинув під час місії в Судані, тож вона тепер застрягла у материнстві та забула про власні потреби. Раптом Бріджит знайомиться з молодим чоловіком, що змінює її погляд на життя. До того ж жінкою зацікавився шкільний вчитель її дітей.
"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця": дивіться трейлер онлайн
"Капітан Америка: Чудесний новий світ"
Прем'єра: 13 лютого
Сем Вілсон опиняється у центрі скандалу після зустрічі з новим президентом США. Йому доведеться вияснити, що стоїть за глобальною змовою, поки напруга росте з кожним днем.
"Капітан Америка: Чудесний новий світ": дивіться трейлер онлайн
"Бруталіст"
Прем'єра: 20 лютого
Фільм, що має всі шанси отримати Оскар, розповідає про життя угорського єврея Ласло Тота. Він пережив Голокост та емігрував до США у пошуках щасливого життя. Клієнт-багатій справді може змінити життя чоловіка – він замовляє великий проєкт, який здатен здійснити мрію Ласло. Але не все так просто.
"Бруталіст": дивіться трейлер онлайн
"Справжній біль"
Прем'єра: 20 лютого
Двоє двоюрідних братів їдуть до Польщі, виконуючи передсмертне бажання бабусі. Там вони занурюються в трагічну історію Голокосту. Фільм показує деталі єврейської історії та особливо висвітлює події Другої світової війни. За роль одного з братів Кірана Калкіна номінували на Оскар як "Найкращого актора".
"Справжній біль": дивіться трейлер онлайн
"Реал"
Прем'єра: 20 лютого
Це фільм про війну, де немає спецефектів і монтажу. Він знятий на випадково увімкнену камеру, що зафіксувала півтори години війни. Це нова стрічка Олега Сенцова, який продовжує служити у ЗСУ. Вона показує один з моментів контрнаступу літа 2023 року, коли БМП Сенцова підбили, тому він з бійцями опинився у найближчій траншеї.
"Реал": дивіться трейлер онлайн