Не пропустіть ці новинки: 7 найцікавіших фільмів лютого 2025

Останній місяць зими подарує кіноманам багато прем'єр. Кожен глядач зможе обрати ту стрічку, яка сподобається саме йому, адже у списку як драматичні історії, так і романтика.

24 Канал зібрав фільми, на які найбільше чекають у лютому. Тут українська стрічка про війну, номінант на Оскар та продовження "Щоденників Бріджит Джонс".

Цікаво Для довгих вечорів: 4 найкращі фільми тривалістю понад три години

"Канадець"

Прем'єра: 6 лютого

Фільм розповідає про режисера-документаліста Леонарда Файфа, який перед своєю смертю вирішує розповісти справжню історію свого життя. Це здивує не тільки його шанувальників, але й родину та дружину, яка роками терпіла брехню.

"Канадець": дивіться трейлер онлайн

"Партенопа"

Прем'єра: 6 лютого

Партенопа – допитлива та розумна дівчина, яка народилась у 1950 році у Неаполі. Та люди судять про неї лише через її неймовірну зовнішність. Партенопа користується цим, маніпулюючи та граючи людьми. Однак вона прагне знайти своє реальне місце у світі.

"Партенопа": дивіться трейлер онлайн

"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"

Прем'єра: 13 лютого

Повернення Бріджит Джонс покаже її як матір-одиначку 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл. Її коханий загинув під час місії в Судані, тож вона тепер застрягла у материнстві та забула про власні потреби. Раптом Бріджит знайомиться з молодим чоловіком, що змінює її погляд на життя. До того ж жінкою зацікавився шкільний вчитель її дітей.

"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця": дивіться трейлер онлайн

"Капітан Америка: Чудесний новий світ"

Прем'єра: 13 лютого

Сем Вілсон опиняється у центрі скандалу після зустрічі з новим президентом США. Йому доведеться вияснити, що стоїть за глобальною змовою, поки напруга росте з кожним днем.

"Капітан Америка: Чудесний новий світ": дивіться трейлер онлайн

"Бруталіст"

Прем'єра: 20 лютого

Фільм, що має всі шанси отримати Оскар, розповідає про життя угорського єврея Ласло Тота. Він пережив Голокост та емігрував до США у пошуках щасливого життя. Клієнт-багатій справді може змінити життя чоловіка – він замовляє великий проєкт, який здатен здійснити мрію Ласло. Але не все так просто.

"Бруталіст": дивіться трейлер онлайн

"Справжній біль"

Прем'єра: 20 лютого

Двоє двоюрідних братів їдуть до Польщі, виконуючи передсмертне бажання бабусі. Там вони занурюються в трагічну історію Голокосту. Фільм показує деталі єврейської історії та особливо висвітлює події Другої світової війни. За роль одного з братів Кірана Калкіна номінували на Оскар як "Найкращого актора".

"Справжній біль": дивіться трейлер онлайн

"Реал"

Прем'єра: 20 лютого

Це фільм про війну, де немає спецефектів і монтажу. Він знятий на випадково увімкнену камеру, що зафіксувала півтори години війни. Це нова стрічка Олега Сенцова, який продовжує служити у ЗСУ. Вона показує один з моментів контрнаступу літа 2023 року, коли БМП Сенцова підбили, тому він з бійцями опинився у найближчій траншеї.

"Реал": дивіться трейлер онлайн