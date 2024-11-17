Найвидатніший кінорежисер: 3 найкращі фільми Мартіна Скорсезе

Мартін Скорсезе народився у районі "Малої Італії" в Нью-Йорку. Він не міг займатися спортом через астму, а тому вільний час він проводив у кінотеатрі. І хоч у нього були думки стати священником, він обрав кар'єру кінорежисера та зробив чималий вклад у кінематограф.

Мартін Скорсезе сьогодні, 17 листопада, святкує 82-річчя. Один з найгеніальніших режисерів не лише створює вдалі фільми, але й підтримує Україну. 24 Канал підготував добірку найкращих стрічок Скорсезе.

До слова 3 культові фільми, які передають дух незабутнього студентського життя

"Славні хлопці"

Рік: 1990

Актори: Рей Ліотта, Роберт Де Ніро, Джо Пеші

Рейтинг IMDb: 8.7

Фільм розповідає про парубка, який мріє стати гангстером: їздити на швидких машинах, носити розкішні костюми і користуватися авторитетом. Він справді здійснив свій план, але за це йому довелося розплачуватися. Адже він порушив правила кримінального світу, створивши наркобізнес. Тепер він свідчить проти колишніх колег і змушений зникнути назавжди.

Це цікавий погляд на світ мафіозі, де бездоганно поєднався гумор і насильство.

"Славні хлопці": дивіться трейлер онлайн

"Скажений бик"

Рік: 1980

Актори: Роберт Де Ніро, Джо Пеші, Кеті Моріарті

Рейтинг IMDb: 8.1

Спортивна біографічна драма створена за мотивами мемуарів американського боксера з італійським корінням Джейка Ламотти. Вона розповідає про розквіт та кінець його кар'єри на боксерському рингу. Це історія непростих взаємин Джейка з братом, тренером та дружиною Вікі, та зображення його бійцівського духу й норову, який побачили не тільки суперники, але й найближчі люди.

"Скажений бик": дивіться трейлер онлайн

Передісторія фільму теж доволі цікава: Скорсезе після виснаження лежав у лікарні, де його провідав Де Ніро з автобіографією боксера. Режисер не мав інтересу до боксу, але зрозумів, що це історія людини, яка і намагалась помиритися з собою, і довела себе до самознищення.

"Ірландець"

Рік: 2019

Актори: Роберт Де Ніро, Аль Пачіно, Джо Пеші

Рейтинг IMDb: 7.8

У центрі сюжету – мафіозі-вбивця Френк Ширан, гангстер і власник магазину Рассел Буфаліно й профспілковий лідер Джиммі Хоффа. Розповідь починається зі сцени будинку для літніх людей, де сивий Френк сидить у кріслі колісному самотній. Він починає ділитися спогадами зі свого життя з ліричними відступами, історичними відсилками та безліччю флешбеків.

"Ірландець": дивіться трейлер онлайн

Це похмурий фільм, який змушує задуматися, як ми дивилися на хлопців-гангстерів протягом років, і що відбувається з ними в роки старості. Це немов протилежність "Славним хлопцям" та, можливо, останній погляд Скорсезе на гангстерський світ.