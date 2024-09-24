10 неймовірних фільмів на Netflix, від яких шаленіють українські глядачі

Ми підготували для вас добірку з 10 фільмів на Netflix, які підкорили серця українських глядачів. У цій колекції ви знайдете картини на будь-який смак: від захоплюючих трилерів та романтичних комедій до епічних драм і фантастичних пригод.

Тож, якщо ви шукаєте ідеальний спосіб розслабитися після напруженого робочого дня або просто хочете насолодитися приємним вечором у колі друзів чи родини, обирайте фільм із нашої нової добірки Кіно 24. Залиште всі турботи позаду, вмощуйтеся зручніше і пориньте у захопливий світ кінематографа разом із Netflix.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

"Ребел-Ридж"

Це напружений кримінальний бойовик, в якому сюжет розгортається навколо колишнього морського піхотинця, який намагається допомогти своєму братові вийти з в’язниці. Заради цього він зібрав значну суму грошей для внесення застави. Проте, коли здається, що все вже майже вирішено, виникає неочікувана перешкода: місцева поліція привласнює ці кошти собі, використовуючи свою владу для власних корисливих цілей.

Обурений несправедливістю, герой не збирається миритися з такою ситуацією. Він вирішує взяти справу у свої руки й оголошує війну корумпованій системі, що процвітає в невеликому містечку.

"Ребел-Ридж": дивіться онлайн трейлер фільму

"Огидні"

Це захопливий фантастичний бойовик, дія якого розгортається у футуристичному антиутопічному світі, де суспільство встановлює жорсткі стандарти краси. Кожен підліток за досягнення певного віку змушений проходити обов'язкову пластичну операцію, яка покликана зробити його "ідеальним" відповідно до прийнятих норм.

Головна героїня, дівчина-підліток, яка наближається до свого дня трансформації, починає сумніватися у справедливості цього порядку, відчуваючи внутрішній протест проти примусової зміни своєї зовнішності.

Коли її найкраща подруга раптово зникає за загадкових обставин, героїня вирішує не чекати та взятися за її пошуки самостійно.

"Огидні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Цей фільм – документальна біографічна драма, яка розкриває життя та кар’єру першої української попзірки Назарія Яремчука, що став легендою вітчизняної естради. В основі стрічки – детальна розповідь про його шлях до слави, особисті випробування та драматичні події, які вплинули на його долю.

Фільм створений на основі унікальних матеріалів, серед яких інтерв'ю з рідними, друзями та колегами Назарія, які близько знали артиста і можуть поділитися своїми спогадами.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у рейтингу найпопулярніших фільмів на Netflix опинилися справжні хіти, які привертають увагу глядачів своєю різноманітністю та захопливими сюжетами. Серед них:

"Форсаж: Гоббс та Шоу"

"Спілка"

"Двійник"

"Смак свободи"

"Боксер"

"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання"

"Стукіт у двері"

Обирайте будь-який із цих фільмів і насолоджуйтесь незабутніми емоціями та якісним кінематографом у зручний для вас час.