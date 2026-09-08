Найкращі екранізації Стівена Кінга: 5 фільмів, після яких спати вже якось не хочеться Частина 1

Стівен Кінг написав стільки історій, що Голлівуду, здається, вже давно варто платити йому не гонорар, а відсоток від продажів попкорну. Частина екранізацій вийшла справді чудовою, частина – ну, скажімо так, краще залишити її на совісті режисерів.

Але є фільми, які точно заслуговують на місце у списку найкращих. 24 Канал зібрав п'ять фільмів, які варто подивитися навіть тим, хто після хорорів спить із увімкненим світлом.

"Доктор Сон"

Жанр: жахи, трилер, містика

IMDb: 7,3

У ролях: Юен Мак-Грегор, Ребекка Фергюсон, Кайліг Карран.

Денні Торранс подорослішав, але дитячі травми з готелю "Оверлук" нікуди не поділися. Коли він зустрічає дівчинку Абру, яка теж володіє даром "сяйва", їм доводиться разом протистояти групі людей, що полюють на обдарованих дітей.

"Доктор Сон": дивитись терйлер

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає фільму 79%, відзначаючи, що Майк Фленаган зміг поєднати психологічний хорор із моторошною атмосферою "Сяйва" та водночас розповісти власну історію.

"Кладовище домашніх тварин"

Жанр: жахи, трилер, містика

IMDb: 5,7

У ролях: Джейсон Кларк, Емі Саймец, Джон Літгоу.

Сім'я Крід переїжджає до тихого будинку в штаті Мен, але поруч знаходить дещо цікавіше за звичайне кладовище домашніх тварин. Воно має властивість повертати померлих до життя – щоправда, краще б цього не робило.

"Кладовище домашніх тварин": дивитись трейлер

Що кажуть критики: тут усе неоднозначно – 58% від критиків і 33% від глядачів на Rotten Tomatoes. Одні хвалять моторошну атмосферу й зміни порівняно з книгою, інші вважають, що ремейк не завжди використовує потенціал оригіналу.

"Телефон містера Гаррігана"

Жанр: жахи, драма, містика

IMDb: 6,0

У ролях: Дональд Сазерленд, Джейден Мартелл, Джо Тіппетт.

Школяр Крейг товаришує із самотнім мільярдером Гарріґаном і дарує йому смартфон. Після смерті чоловіка хлопець ховає телефон разом із ним, а потім несподівано отримує повідомлення з того самого номера. Бо, звісно, у світі Стівена Кінга навіть смартфон після смерті власника не хоче просто лежати спокійно.

"Телефон містера Гаррігана": дивитись трейлер

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає фільму 46%, зазначаючи, що сильні акторські роботи не завжди рятують історію. Водночас окремі критики хвалили атмосферу та вірність оригінальній повісті, хоча визнавали, що фільму бракує справжнього страху.

"Життя Чака"

Жанр: драма, фантастика, фентезі

IMDb: 7,3

У ролях: Том Гіддлстон, Чиветел Еджіофор, Карен Ґіллан, Марк Гемілл.

І ось тут Кінг вирішив трохи відпочити від клоунів, монстрів і людей, які загадково помирають. Фільм розповідає історію Чака Кранца через три етапи його життя – від дитинства до смерті, поступово перетворюючись на незвичайну історію про любов, втрати та цінність звичайного життя.

"Життя Чака": дивитись трейлер

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes має 80% від критиків і 88% від глядачів. Фільм хвалять за емоційність, незвичну структуру та значно тепліший, майже життєствердний погляд на творчість Кінга.

"Гра Джеральда"

Жанр: психологічний трилер, жахи, драма

IMDb: 6,5/10

У ролях: Карла Ґуджіно, Брюс Ґрінвуд, К'яра Аурелія.

Джессі приїжджає із чоловіком у заміський будинок, щоб урізноманітнити їхнє подружнє життя. План швидко провалюється: чоловік помирає, а Джессі залишається прикутою наручниками до ліжка. І тепер їй потрібно не лише звільнитися, а й розібратися з власними спогадами та страхами. Роман, між іншим, вважався одним із тих, які майже неможливо нормально екранізувати. Майк Фленаган вирішив перевірити.

"Гра Джеральда": дивитись трейлер

Що кажуть критики: фільм отримав 77/100 на Metacritic, а оглядачі особливо хвалили напругу та гру Карли Гуджіно. Variety назвав стрічку надзвичайно напруженим психологічним трилером, а The Playlist – справжньою симфонією саспенсу.

А, якщо хочеться ще порцію класичного містичного жахів – ось ще одна особлива добірка фільмів на вечір.



