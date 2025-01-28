Їх важко поставити на паузу: 3 найкращі фільми про часові петлі, які варті уваги

Інколи хочеться поринути у світ фантастики, щоб забути про буденні проблеми. Деякі фільми здатні не лише вразити уяву несподіваними сюжетними поворотами, але й змусити замислитися над виборами й змінами у власному житті.

24 Канал розповідає про фільми, в яких герої змушені ставати свідками однакових подій знову і знову. Такий кінематографічний прийом тримає в напрузі до останнього кадру.

Не пропустіть Не відпускатимуть до кінця: 4 найкращі мінісеріали, які можна подивитися за ніч

"Початковий код" (2011)

Одного разу військовий пілот Колтер Стівенс прокидається у тілі незнайомого чоловіка на борту потяга, який через вісім хвилин має вибухнути. Герой намагається знайти бомбу та зупинити наближення трагедії. Однак після закінчення часу потяг вибухає – і все починається спочатку. Чоловік має нескінченну кількість спроб запобігти трагедії, але врятувати усіх людей треба за вісім хвилин.

"Початковий код": дивіться трейлер фільму онлайн

"Зависнути у Палм-Спрінгз" (2020)

Найлз – безтурботний чоловік, який готується відзначити весілля своїх знайомих у Палм-Спрінгз. Втім, для нього ця подія стається далеко не вперше. Найлз потрапив у часову петлю й змушений переживати цей день знову і знову. Проте все змінюється, коли чоловік несподівано знайомиться з Сарою, яка не мала б тут бути. У відчаї дівчина разом з Найлзом почне досліджувати обставини, за яких опинилася в часовій петлі, і шукати звідти вихід.

"Зависнути у Палм-Спрінгз": дивіться трейлер фільму онлайн

"На межі майбутнього" (2014)

На Землі відбувається війна між людьми й інопланетянами. На передовій несподівано опиняється Вільям Кейдж, офіцер без бойового досвіду. Чоловік гине під час місії, але перед смертю встигає забрати життя ворога. Аж раптом стається те, чого ніхто не очікував. Вільям прокинувся живим і потрапив у день битви, в якій загинув. Кейджу доведеться проживати ті ж самі моменти, поки він не зрозуміє як зруйнувати цю часову петлю.

"На межі майбутнього": дивіться трейлер фільму онлайн

Обирайте стрічку з переліку та пориньте у світ кінематографа. Насолоджуйтеся переглядом!