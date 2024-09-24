3 високорейтингові фільми про пригоди, які хочеться передивлятися не раз

Пригодницькі фільми переносять глядача у нові світи, де панують лише пригоди й несподівані вчинки головних героїв. Такі стрічки змушують переживати за долю улюблених персонажів і викликають захват від зміни кадрів.

Кіно 24 підготував добірку фільмів про пригоди, які точно варті перегляду. Ці стрічки надихають досліджувати нові місця й ніколи не здаватися.

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Найкращі пригодницькі фільми

"Uncharted: Незвідане"

Нейтан Дрейк провів дитинство у притулку разом зі старшим братом Семюелом. Головний герой займався вуличними крадіжками, допоки його рідна людина не зникла. Одного разу Нейтан йде до бару, де знайомиться з Віктором Салліваном – злодієм, який шукає стародавні реліквії. Можливість віднайти скарби мореплавця Фернана Магеллана й свого брата неабияк приваблює Дрейка, тому він погоджується вирушити на пошуки коштовностей. Однак Нейтан ще не знає, що на скарби полює Сантьяго Монкада, який не зупиниться, допоки їх не знайде.

"Uncharted: Незвідане": дивіться трейлер онлайн

"Джуманджі: Поклик джунглів"

Четверо американських підлітків отримують покарання за свою поведінку від директора – піти на горище школи та розібрати усі папери. Під час виконання роботи один з хлопців несподівано знаходить комп'ютерну гру, в яку пропонує зіграти усім іншим. Як тільки підлітки її вмикають, то опиняються на острові, де мають вижити. Потрапивши всередину гри, герої кардинально змінилися зовнішньо та отримали нові суперздібності, які тепер мають використати, щоб покинути це місце.

"Джуманджі: Поклик джунглів": дивіться трейлер онлайн

"Легенда Г'ю Гласса"

Оскароносна стрічка розповідає історію мисливця Г'ю Гласса. Чоловік вирушив на полювання на бобрів разом з сином і сотнею інших людей. Одного разу на Г'ю напав ведмідь, який завдав йому серйозних травм. Друзі Гласса вважають, що той скоро загине, тому кидають його на тому ж місці і йдуть далі. Однак головний герой дивом виживає і розуміє, що йому варто боротися заради помсти своїм знайомим.

"Легенда Г'ю Гласса": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми допоможуть не тільки подарують вам яскраві емоції, але й допоможуть відірватися від буденних проблем. Захопливі подорожі головних героїв і авантюрність їх вчинків обов’язково змусить вас передивитися запропоновані стрічки не один раз.