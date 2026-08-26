Не лише "Хатіко": 5 зворушливих фільмів про собак, які розтоплять серце кожного

Для багатьох людей собаки – повноцінні члени родини. Вони здатні на безумовну любов і відданість, що часом перевершує людську.

До Міжнародного дня собак 24 Канал зібрав добірку найкращих стрічок із високими оцінками кінокритиків та глядачів. Ці фільми нагадають про цінність такої особливої дружби та подарують море теплих емоцій.

"Хатіко: Вірний друг" (2009)

Рейтинг IMDb – 8,1

Зворушлива драма, заснована на реальних подіях, розповідає про надзвичайну відданість пса породи акіта-іну на ім'я Хатіко. Щодня собака проводжав і зустрічав свого господаря, професора університету, на залізничній станції. Навіть після раптової смерті професора вірний пес продовжував приходити на те саме місце протягом багатьох років.

"Хатіко: Вірний друг": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики. Оглядачі на Rotten Tomatoes відзначають щиру та емоційну історію вірності, яка знаходить відгук у глядачів будь-якого віку. Кінокритик видання The Hollywood Reporter підкреслив делікатну режисуру Лассе Гальстрема та чутливу гру Річарда Гіра.

"Острів собак" (2018)

Рейтинг IMDb – 7,8

В антиутопічній Японії через спалах "собачого грипу" всіх чотирилапих висилають на далекий Сміттєвий острів. 12-річний хлопчик Атарі самотужки вирушає на небезпечні звалища, щоб відшукати свого вірного пса Спота. Там він знаходить підтримку зграї вигнанців, разом із якими розпочинає боротьбу за повернення улюбленців додому.

"Острів собак": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики. Критики Rotten Tomatoes високо оцінили візуальну деталізацію та фірмовий стиль режисера, назвавши стрічку однією з найвинахідливіших анімацій десятиліття. Оглядач видання The Guardian відзначив дотепний гумор і баланс між гострою сатирою та щирою любов'ю до тварин.

"Марлі та я" (2008)

Рейтинг IMDb – 7,0

Молоде подружжя журналістів переїжджає до Флориди й вирішує завести цуценя лабрадора. Однак пес Марлі виростає неймовірно енергійним і неслухняним, тому перевертає життя родини догори дриґом. Попри всі витівки та випробування, собака стає невіддільною частиною сім'ї та свідком їхніх головних життєвих злетів і падінь.

"Марлі та я": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики. На Rotten Tomatoes критики підкреслюють вдалий екранний дует Оуена Вілсона та Дженніфер Еністон, які створили теплу атмосферу стрічки. Рецензент видання Variety зауважив, що фільм демонструє щиру, смішну й водночас щемливу історію дорослішання родини поруч із домашнім улюбленцем.

"Життя і мета собаки" (2017)

Рейтинг IMDb – 7,3

Екранізація однойменного роману В. Брюса Кемерона розповідає історію душі собаки, яка перероджується в різних тілах та породах упродовж кількох десятиліть. Проживаючи нові життя, пес допомагає своїм господарям знайти любов, розраду чи порятунок і намагається зрозуміти сенс власного існування. Зрештою доля знову зводить його з першим і найважливішим другом – хлопчиком Ітаном.

"Життя і мета собаки": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики. Оглядачі Rotten Tomatoes наголошують на емоційному складнику стрічки, орієнтованій на почуття власників чотирилапих. Автор рецензії для The Guardian відзначив здатність фільму показати світ очима собаки.

Якщо ці історії ви вже бачили, кінематограф має ще безліч гідних стрічок. Раніше ми зібрали ще кілька чудових фільмів про собак, які допоможуть продовжити теплий кіновечір.