Якщо любите зомбі-апокаліпсис: ось 5 фільмів, які не дадуть нудьгувати
Зомбі-апокаліпсис у кіно завжди починається однаково: хтось робить щось дуже нерозумне, влада запізнюється, а звичайні люди раптом мають бігати швидше, ніж бігали все життя. Зате для глядача це майже гарантовані дві години без нудьги.
Тож 24 Канал зібрав 5 фільмів про зомбі, які варто подивитися хоча б раз. Ми переконані - не пошкодуєте за витраченим часом.
"Потяг до Пусана"
Рік: 2016
Жанр: горор, трилер, екшн
IMDb: 7,6
Батько з донькою сідають у потяг із Сеула до Пусана саме тоді, коли Південну Корею охоплює зомбі-епідемія. Дуже швидко звичайна поїздка перетворюється на боротьбу за виживання у вагонах, де вийти на наступній зупинці вже не найгірша проблема.
Що кажуть критики: стрічка має 95% на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять її за сильних персонажів, соціальний підтекст і шалений темп. Тобто тут можна одночасно боятися, нервувати і навіть трохи плакати.
"Потяг до Пусана": дивитись трейлер
"Зомбі на ім’я Шон"
Рік: 2004
Жанр: комедія, горор
IMDb: 7,8
Шон працює у магазині електроніки, свариться з дівчиною і проводить вечори у пабі. А потім Лондон захоплюють зомбі – і виявляється, що навіть апокаліпсис може стати шансом нарешті взяти життя у свої руки.
Що кажуть критики: 92% на Rotten Tomatoes. Фільм хвалять за рідкісне поєднання справжнього горору й дуже британського гумору.
"Зомбі на ім’я Шон": дивитись трейлер
"28 днів потому"
Рік: 2002
Жанр: горор, трилер, постапокаліптика
IMDb: 7,5.
Джим прокидається після коми й знаходить Лондон майже порожнім. Причина – вірус люті, який перетворив людей на агресивних заражених. Формально це не зовсім класичні зомбі, але пояснювати їм різницю під час втечі навряд чи буде час.
Що кажуть критики: 87% на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначають режисуру Денні Бойла, моторошну атмосферу та те, що за звичайним виживанням тут ховається ще й доволі гострий соціальний підтекст.
"28 днів потому": дивитись трейлер
"Світанок мерців"
Рік: 2004
Жанр: горор, екшн
IMDb: 7,2
Після спалаху зомбі-епідемії група людей ховається у торговому центрі. Здавалося б, мрія: магазини, їжа і жодних черг. Є лише одна проблема – навколо тисячі голодних мерців.
Що кажуть критики: фільм Зака Снайдера має 77% на Rotten Tomatoes. Його називають швидким, жорстким і напрочуд достойним ремейком класики Джорджа Ромеро.
"Світанок мерців": дивитись трейлер
"Світова війна Z"
Рік: 2013
Жанр: горор, екшн, фантастика
IMDb: 7,0
Колишній співробітник ООН Джеррі Лейн, роль якого виконав Бреда Пітта, подорожує світом, намагаючись зрозуміти причину пандемії та знайти спосіб її зупинити. А зомбі тут не повільно шаркають ногами – вони бігають так, ніби теж запізнюються на останній потяг.
Що кажуть критики: 67% на Rotten Tomatoes. Фільму дорікають відмінностями від книжки, але хвалять за масштаб, темп і напружені екшн-сцени.
"Світова війна Z": дивитись трейлер
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