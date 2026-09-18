Якщо любите зомбі-апокаліпсис: ось 5 фільмів, які не дадуть нудьгувати

Зомбі-апокаліпсис у кіно завжди починається однаково: хтось робить щось дуже нерозумне, влада запізнюється, а звичайні люди раптом мають бігати швидше, ніж бігали все життя. Зате для глядача це майже гарантовані дві години без нудьги.

Тож 24 Канал зібрав 5 фільмів про зомбі, які варто подивитися хоча б раз. Ми переконані - не пошкодуєте за витраченим часом.

"Потяг до Пусана"

Рік: 2016

Жанр: горор, трилер, екшн

IMDb: 7,6

Батько з донькою сідають у потяг із Сеула до Пусана саме тоді, коли Південну Корею охоплює зомбі-епідемія. Дуже швидко звичайна поїздка перетворюється на боротьбу за виживання у вагонах, де вийти на наступній зупинці вже не найгірша проблема.

Що кажуть критики: стрічка має 95% на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять її за сильних персонажів, соціальний підтекст і шалений темп. Тобто тут можна одночасно боятися, нервувати і навіть трохи плакати.

"Потяг до Пусана": дивитись трейлер

"Зомбі на ім’я Шон"

Рік: 2004

Жанр: комедія, горор

IMDb: 7,8

Шон працює у магазині електроніки, свариться з дівчиною і проводить вечори у пабі. А потім Лондон захоплюють зомбі – і виявляється, що навіть апокаліпсис може стати шансом нарешті взяти життя у свої руки.

Що кажуть критики: 92% на Rotten Tomatoes. Фільм хвалять за рідкісне поєднання справжнього горору й дуже британського гумору.

"Зомбі на ім’я Шон": дивитись трейлер

"28 днів потому"

Рік: 2002

Жанр: горор, трилер, постапокаліптика

IMDb: 7,5.

Джим прокидається після коми й знаходить Лондон майже порожнім. Причина – вірус люті, який перетворив людей на агресивних заражених. Формально це не зовсім класичні зомбі, але пояснювати їм різницю під час втечі навряд чи буде час.

Що кажуть критики: 87% на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначають режисуру Денні Бойла, моторошну атмосферу та те, що за звичайним виживанням тут ховається ще й доволі гострий соціальний підтекст.

"28 днів потому": дивитись трейлер

"Світанок мерців"

Рік: 2004

Жанр: горор, екшн

IMDb: 7,2

Після спалаху зомбі-епідемії група людей ховається у торговому центрі. Здавалося б, мрія: магазини, їжа і жодних черг. Є лише одна проблема – навколо тисячі голодних мерців.

Що кажуть критики: фільм Зака Снайдера має 77% на Rotten Tomatoes. Його називають швидким, жорстким і напрочуд достойним ремейком класики Джорджа Ромеро.

"Світанок мерців": дивитись трейлер

"Світова війна Z"

Рік: 2013

Жанр: горор, екшн, фантастика

IMDb: 7,0

Колишній співробітник ООН Джеррі Лейн, роль якого виконав Бреда Пітта, подорожує світом, намагаючись зрозуміти причину пандемії та знайти спосіб її зупинити. А зомбі тут не повільно шаркають ногами – вони бігають так, ніби теж запізнюються на останній потяг.

Що кажуть критики: 67% на Rotten Tomatoes. Фільму дорікають відмінностями від книжки, але хвалять за масштаб, темп і напружені екшн-сцени.

"Світова війна Z": дивитись трейлер

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