Сподобається кожному: 5 найкращих фільмів Гая Річі

Гай Річі – один з найталановитіших голлівудських режисерів. Від трилерів до бойовиків: його кінокартини високо оцінені критиками та варті уваги глядача.

У добірці Кіно 24 читайте про 5 найкращих фільмів легендарного режисера Гая Річі. Ці повнометражні стрічки досягли значного успіху і вони точно сподобаються любителям екшнів.

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"Великий куш"

У центрі сюжету банда грабіжників, один з яких грабує єврейську контору. Френкі – так звати злодія – їде до Нью-Йорка з награбованим. Великий діамант, який і має назву "куш", він повинен передати босові. Тим часом власники залу ігрових автоматів та нелегальні боксерські продюсери готують до бою свого бійця. У справу з поєдинком влипає і сам Френкі, що ускладнює його головне завдання.

"Великий куш": дивіться трейлер онлайн

"Карти, гроші, два стволи"

Четверо хлопців віддають свої заощадження, щоб талановитий Гарі-Сокира виграв у покер у грабіжників. Щось йде не так: юнак програє удесятеро більшу суму. Бандити дають тиждень на повернення боргу, тому чоловіки наважуються пограбувати їх у відповідь.

"Карти, гроші, два стволи": дивіться трейлер онлайн

"Джентльмени"

Стрічка розповідає про Мікі Пірсона, який залишається у Великій Британії після закінчення навчання в Оксфорді. Він будує власну наркоімперію, дбаючи про те, щоб всі плантації були надійно сховані. Згодом Мікі вирішує продати бізнес конкуренту: відтоді розпочинаються шалені пригоди.

"Джентльмени": дивіться трейлер онлайн

"Перекладач"

Бойовик розповідає про події афганського конфлікту. У центрі сюжету – майстер-сержант Джон Кінлі, який шукає перекладача, аби розуміти місцевих мешканців. Ахмед вороже ставиться до талібану, тому погоджується не тільки на послугу, але й готовий рятувати американців, коли ті потрапили в засідку.

"Перекладач": дивіться трейлер онлайн

"Агенти UNCLE"

Шпигунський фільм перенесе глядача події Холодної війни. Агент ЦРУ та представник КДБ припиняють ворожнечу та об'єднуються у небезпечній місії. Разом з механіком вони вирушають на пошуки фізика-інженера, який перебуває у полоні небезпечної групи. Вони розробляють ядерну бомбу і хочуть знищити цілі міста.

"Агенти UNCLE": дивіться трейлер онлайн

Якщо ви не знаєте, що подивитися ввечері, зупинка на будь-якому з цих фільмів буде вдалим вибором. Гарного перегляду!