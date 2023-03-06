Від "Штольні" до "Мирного-21": найкращі фільми, у яких знявся Павло Лі

Під час повномасштабного вторгнення Павло Лі став волонтером. 6 березня 2022 року його машину розстріляли росіяни. Він загинув на місці. Воєнна драма Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21" стала для актора останньою. У яких ще фільмах знявся актор – читайте на Кіно 24.

Павло Лі народився у Євпаторії, в Криму. Знімався у кіно, рекламі, був актором дубляжу, брав участь у талант-шоу "Фабрика зірок-3". Українській публіці Павло Лі відомий завдяки першому українському фільму жахів "Штольня".

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Фільми, у яких знявся Павло Лі: добірка

"Штольня", 2006 рік

"Штольня" – це перший комерційний український україномовний трилер та фільм жахів для широкої глядацької авдиторії. Режисером став Любомир Кобильчук.

Павло Лі у стрічці виконав роль Дена – одного з п'яти студентів-археологів, які вирушають на літню археологічну практику, де їх має зустріти Професор, роль якого виконав Микола Карцев. Проте, під час розкопок Ден знаходить вхід у штольню. А далі починається найцікавіше. Щоб дізнатися – радимо переглянути фільм.

"Штольня": дивіться трейлер

"Звичайна справа", 2012 рік

"Звичайна справа" – художній фільм режисера Валентина Васяновича. Павло Лі у цій стрічці зіграв другорядну роль. Головні ролі виконали актори Тарас Денисенко і Віталій Лінецький.

У центрі сюжету – головний герой психотерапевт Толік, якого звільнили з роботи. Однак він не засмучується, а вважає це гарним знаком, щоб нарешті зайнятися улюбленою справою. Проте, поряд з ним опиняється його старий приятель авантюрист Славік, який втягує Толіка в абсурдні ситуації.

"Звичайна справа": дивіться трейлер

"Тіні незабутих предків", 2013 рік

У молодіжному містичному трилері Любомира Левицького Павло Лі зіграв роль Вови. В основу фільму лянла старовинна гуцульська легенда. У сюжеті – і романтика, і містика. За історією, вхід у потойбічний світ охороняють могутні Маги, Книга Тіней та магічні ключі до неї.

Левицький раніше говорив про те, що з класикою українського кіно – фільмом "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова – його історія безпосередньо не пов’язана. Спільні лише кілька локацій, містика та український дух.

"Тіні незабутих предків": дивіться трейлер

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"Зустріч однокласників", 2019 рік

"Зустріч однокласників" – українська комедійна адаптація данського однойменного фільму. За сюжетом, троє шкільних товаришів зустрічаються, аби відсвяткувати 25 років після школи.

Разом з Павлом Лі, який у фільмі виконав роль Кості, зіграли актори Андрій Бурим, Олексій Нагрудний, фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, Тарас Цимбалюк, учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей та інші.

"Зустріч однокласників": дивіться трейлер

"Мирний-21", 2023 рік

Павло Лі востаннє знявся у фільмі Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21". У воєнній драмі він зіграв самого себе. Як сказав Ахтем Сеітаблаєв в інтерв’ю 24 Каналу, він родом з Криму та дуже любив його та єгиптологію: "Коли ми вигадували його позивний, хоча у 2014 році це було рідкістю, у нас якось кримськотатарська назва Асирес зійшлася з назвою Осіріс – воїном світла. Так він став "Осірісом".

Фільм розповідає історію спротиву Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням у 2014 році.

"Мирний-21" 2023: дивіться трейлер