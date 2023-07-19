10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix: що дивилися українці минулого тижня

Netflix опублікував рейтингові списки своїх найпопулярніших проєктів. На першому місті опинилася комедія "Родичі поза законом", а серед серіалів першу позицію зайняв 3 сезон "Відьмака".

До того ж серед найпопулярніших стрічок – українська комедія з Ксенією Мішиною "Сусідка" та романтичний фільм "Дівчина моїх кошмарів" з Беном Стіллером. Гарного перегляду!

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Найпопулярніші фільми Netflix

"Родичі поза законом", 2023 рік – бурхливий комедійний бойовик про пограбування банку та кумедну сімейку.

"Пташиний короб: Барселона", 2023 рік – іспанський постапокаліптичний трилер жахів, в якому йдеться про нову загрозу в Барселоні.

"Пан Самоходик і тамплієри", 2023 рік – польський бойовик, в якому історик мистецтва знаходить стародавній хрест тамплієрів й об'єднується з неочікуваною компанією шукачів пригод, щоб розгадати таємницю реліквії.

"Смертні машини", 2018 рік – екранізація роману Філіпа Ріва з Робертом Шіеном ("Академія Амбрелла") у головній ролі. Розповідає про постапокаліптичний світ, в якому дівчина та її друзі-повстанці намагаються зупинити гігантське пересувне місто Лондон, яке знищує все на своєму шляху.

"Сусідка", 2022 рік – українська романтична комедія з Ксенією Мішиною та Артемієм Єгоровим у головних ролях. Фільм розповідає історію двох різних персонажів – затятого парубка, який готовий на все заради пригод, та відповідальну вчительку музики, яка самостійно виховує двох непосидючих дітей.

"Хмарочос", 2018 рік – бойовик з Двейном Джонсоном. Після нападу терористів на найвищу будівлю світу сім'я консультанта з безпеки опиняється в пастці. Він піде на все, щоб урятувати рідних.

"Дівчина моїх кошмарів", 2007 рік – романтична комедія, в якій чоловік з поспіхом одружується, але посеред медового місяця усвідомлює, що зробив величезну помилку.

"Тихоокеанський рубіж: Повстання", 2018 рік – найково-фантастичний фільм, в якому син Стакера Пентекоста, Джейк, об'єднується з давнім приятелем-пілотом і хакеркою Єгерів, щоб боротися з новою загрозою Кайдзю у великій війні за порятунок людства.

"Німона", 2023 рік – епічна пригодницька комедія на основі графічного роману. За сюжетом, лицаря звинувачують у жахливому злочині; щоб довести свою непричетність, він об'єднується з дівчиною-перевертнем.

"Евакуація 2", 2023 рік – пригодницький бойовик з Крісом Гемсвортом, що ґрунтується на графічному романі Ciudad Анда Паркса, Джо Руссо, Ентоні Руссо, Фернандо Леон Гонсалеса та Еріка Скіллмана. У фільмі йдеться про найманого вбивцю Тайлера Рейка, який в черговий раз вирушає на смертельну місію.

Найпопулярніші фільми Netflix (10 – 16 липня) / Netflix

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Найпопулярніші серіали Netflix

"Відьмак" (3 сезони) – Ґеральт із Рівії, мутант, найманий мисливець на монстрів, вирушає назустріч долі в неспокійному світі, де люди часто виявляються страшнішими за чудовиськ.

"Чорне дзеркало" (5, 6 сезони) – захопливий серіал-антологія, який занурить вас у вир заплутаних історій про найвидатніші інновації та найгірші риси людства.

"Гламур", 1 сезон – блогер-початківець Марко влаштовується на роботу мрії в косметичній компанії та починає приголомшливий шлях самопізнання на тлі робочого хаосу й романтичних проблем.

"Лінкольн для адвоката", 2 сезон – Міккі Голлер, успішний адвокат із Лос-Анджелеса, що опинився без роботи після аварії, береться за справу про вбивство, щоб повернутись у гру й за кермо свого "Лінкольна".

"Нічний агент", 1 сезон – відповідальний за лінію екстреного зв’язку агент ФБР приймає дзвінок, який занурює його в серце смертельно небезпечної змови за участю зрадника в Білому домі.

"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів", 1 сезон – сюжет серіалу-приквелу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" розповідає історію шлюбу королеви Шарлотти з англійським королем Георгом, який став початком неймовірної історії кохання та змінив вище суспільство.

"Фубар", 1 сезон – батько з донькою з'ясовують, що обоє таємно працюють на ЦРУ. І без того ризикована місія під прикриттям перетворюється на сімейний конфлікт.

Найпопулярніші серіали Netflix (10 – 16 липня) / Netflix