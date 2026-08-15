Кіно на всі часи: 7 культових фільмів, які варто подивитися

Є кіно, яке не втрачає своєї сили навіть через десятиліття після прем'єри. Сюжети залишаються захопливими, персонажі – впізнаваними, а окремі сцени й репліки стають частиною масової культури. Саме тому культові фільми часто рятують кіновечір, коли не хочеться експериментувати й витрачати час на випадковий вибір.

24 Канал разом з редакцією MEGOGO зібрали перевірені часом фільми різних жанрів: історична драма, комедія, фантастика, романтичне кіно та супергеройський бойовик. Усі вони по-своєму вплинули на кінематограф, отримали визнання критиків або любов мільйонів глядачів.

"Список Шиндлера"

Історична драма Стівена Спілберга про німецького підприємця Оскара Шиндлера, який під час Голокосту поступово усвідомлює масштаб трагедії.

Ліам Нісон створив складний образ людини, яка змінюється під тиском страшної реальності. Чорно-біла картинка, сильний акторський склад і важка історія зробили фільм однією з найвідоміших стрічок про Голокост.

"Список Шиндлера": дивитись трейлер

"День бабака"

Комедія про телевізійного метеоролога Філа Коннорса, який опиняється у часовій петлі та змушений проживати один і той самий день знову й знову.

Білл Мюррей тут чудовий: спочатку його герой користується ситуацією, потім божеволіє, а зрештою розуміє, що змінити потрібно не календар, а себе.

"День бабака": дивитись трейлер

"У гонитві за щастям"

Біографічна драма про Кріса Гарднера, який після фінансових проблем намагається забезпечити майбутнє собі та маленькому синові.

Вілл Сміт грає чоловіка, який отримує шанс на стажування, але без гарантії зарплати. Попереду – важка боротьба за професійний шанс.

"У гонитві за щастям": дивитись трейлер

"Марсіянин"

Фантастична історія астронавта Марка Вотні, який залишається сам на Марсі після аварійної евакуації команди.

Метт Деймон поєднує драму з гумором, а його герой використовує науку, винахідливість і навіть картоплю, щоб вижити.

"Марсіянин": дивитись трейлер

"Месники"

Супергеройський блокбастер, у якому Залізна людина, Капітан Америка, Тор, Галк та інші герої об'єднуються проти Локі.

Проблема лише в одному: спочатку їм треба навчитися не сваритися між собою.

Гумор, масштабні битви та харизматичний каст зробили фільм важливою частиною історії Marvel.

"Месники": дивитись трейлер

"Титанік"

Історія кохання Джека і Роуз на борту легендарного лайнера.

Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет створили один із найвідоміших дуетів у кіно. Масштабна постановка, музика та драматична історія зробили стрічку класикою.

"Титанік": дивитись трейлер

"Запах жінки"

Драма про школяра Чарлі, який погоджується провести вихідні із незрячим відставним підполковником Френком Слейдом.

Їхня звичайна домовленість перетворюється на подорож до Нью-Йорка, яка змінює обох.

Аль Пачіно отримав за цю роль «Оскар», а сцена танго стала однією з найвідоміших у фільмі.

"Запах жінки": дивитсь трейлер

Якщо після цієї добірки ви вже подумали, що на сьогодні з кіно все – не поспішайте закривати вкладку. Ми підготували для вас ще одну добірку культових фільмів із високими оцінками на IMDb.