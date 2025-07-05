Свої варіанти найкращих фільмів називали лауреати Оскара: режисери Педро Альмодовар, Софія Коппола, Баррі Дженкінс та актори Чіветел Еджіофор та Джуліанна Мур та інші. Про це пише Кіно 24 з посиланням на The New York Times.

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Ось які стрічки потрапили у десятку найкращих:

10. "Соціальна мережа" (2010), Девід Фінчер

Фільм розповідає про історію створення Facebook та Марка Цукерберга. Це немов класична американська історія успіху, яку експерти назвали "гіпнотично невтішною та часто жорстоко смішною".

"Соціальна мережа": дивіться трейлер онлайн

9. "Віднесені привидами" (2002), Хаяо Міядзакі

Одна з найкращих робіт японського аніматора, де дівчинка мусить влаштуватись на роботу до відьми. Вона має врятувати своїх батьків та повернути все на свої місця.

"Віднесені привидами": дивіться трейлер онлайн

8. "Пастка" (2017), Джордан Піл

У центрі сюжету – Кріс, який їде знайомитися з батьками своєї дівчини та одразу помічає, що щось не так. Виявляється, що вони трансплантують мізки білих людей у тіла темношкірих.

"Пастка": дивіться трейлер онлайн

7. "Вічне сяйво чистого розуму" (2004), Мішель Гонді

Розлучена пара – Джоел та Клементина – вирішують стерти спогади одне про одного після болісного розриву. Та у процесі вони розуміють, що не готові втрачати одне одного.

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться трейлер онлайн

6. "Старим тут не місце" (2007), брати Коени

Події фільму відбуваються у пустелі Західного Техасу. Головний герой Лювін Мосс бачить там мертвих бандитів, наркотики, сумку з грішми й мексиканця, що помирає. Він забирає кошти, але скоро його починають переслідувати.

"Старим тут не місце": дивіться трейлер онлайн

5. "Місячне сяйво" (2016), Баррі Дженкінс

Фільм розповідає про три стадії дорослішання темношкірого хлопця з Маямі. Він намагається знайти себе й зрозуміти, ким хоче бути насправді.

"Місячне сяйво": дивіться трейлер онлайн

4. "Любовний настрій" (2000), Вонг Карвай

Це історія кохання пари, що вже має інших партнерів. Два подружжя оселяються в одному домі. Коли Чоу та Су розуміють, що їхні партнери – коханці, теж починають зближатися.

"Любовний настрій": дивіться трейлер онлайн

3. "Нафта" (2007), Пол Томас Андерсон

У центрі сюжету – історія нафтового магната Деніела Плев'юнса. Він готовий спустошити все та всіх, щоб досягнути своєї мети.

"Нафта": дивіться трейлер онлайн

2. "Малголланд Драйв" (2001), Девід Лінч

Сюрреалістичний містичний фільм розповідає про акторку-початківицю, яка хоче побудувати кар'єру в Голлівуді. Вона знайомиться з таємничою жінкою, що страждає від амнезії після автокатастрофи.

"Малголланд Драйв": дивіться трейлер онлайн

1. "Паразити" (2019), Пон Джунхо

Найкращим фільмом 21 століття визнано "Паразитів" – південнокорейський трилер про соціальну нерівність, класову боротьбу й капіталізм. Це історія родини Кім, що крок за кроком проникає в життя багатіїв Пак під виглядом різних працівників.

"Паразити": дивіться трейлер онлайн