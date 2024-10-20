50 найкращих фільмів жахів усіх часів за версією Variety

Кінокритики склали список найвидатніших горор-фільмів за всю історію. Це стрічки, які можуть вразити глядача настільки, що потім снитимуться у кошмарах.

Критики Variety пишуть, що коли кіно – це як сон з відкритими очима, то фільми жахів нагадують кошмари наяву. Горори – це не лише розвага, але й можливість протистояти своїм страхам. Як відомо, вони можуть набувати різних форм – від Франкенштейна до вампіра, від Фредді Крюгера до природних явищ.

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Кінокритики видання склали список найкращих фільмів жахів за їхньою версією. Вони старались враховувати різні піджанри та найстаріші фільми. Цікаво, що до 10 найкращих не потрапила стрічка, створена у 21 столітті. Пропонуємо ознайомитися зі списком 50 видатних фільмів жахів.

"Техаська різанина бензопилою" (1974) "Екзорцист" (1973) "Психо" (1960) "Щелепи" (1975) "Дитина Розмарі" (1968)

"Дитина Розмарі": дивіться трейлер онлайн

"Ніч живих мерців" (1968) "Кінопроба" (1999) "Франкенштейн" (1931) "Сало: 120 днів Содому" (1975) "Керрі" (1976) "Чужий" (1979) "Кінг Конг" (1933) "Мовчання ягнят" (1991) "Носферату" (1922) "А тепер не дивись" (1973)

"А тепер не дивись": дивіться трейлер онлайн

"Геловін" (1978) "Дияволиці" (1955) "Сяйво" (1980) "Мумія" (1932) "Пастка" (2017) "Чорна неділя" (1960) "Карнавал душ" (1962) "Світанок мерців" (1978) "Відьма з Блер: Курсова з того світу" (1999) "Крик" (1996)

"Крик": дивіться трейлер онлайн

"Безневинні" (1961) "Дракула" (1931) "Плетена людина" (1973) "Привид опери" (1925) "Очі без обличчя" (1960) "Дзвінок" (1998) "Ніч мисливця" (1955) "М" (1931) "Зловісні мерці 2: Мертві на світанку" (1987) "Вторгнення викрадачів тіл" (1956)

"Вторгнення викрадачів тіл": дивіться трейлер онлайн

"Спадковість" (2018) "Криваво-червоний" (1975) "Потвори" (1932) "Квайдан" (1964) "Наречена Франкенштейна" (1935) "Дияволи" (1971) "28 днів потому" (2002) "Вампір" (1932) "Мисливець на людей" (1986) "Людина-невидимка" (1933)

"Людина-невидимка": дивіться трейлер онлайн