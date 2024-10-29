Від них кров холоне в жилах: 5 фільмів, які треба подивитися в ніч Геловіну

Вже зовсім скоро настане свято Геловіну. Налаштуватися на потрібний настрій допоможуть фільми, які занурять у містичну атмосферу та зможуть викликати справжній жах і страх.

Кіно 24 підготував добірку стрічок, які варто подивитися в Геловін. Ці фільми описують паранормальні явища, потойбічний світ і моторошні речі, від яких мороз піде поза шкірою.

Цікаво 5 серіалів з несподіваною кінцівкою, які захоплюють з перших хвилин

"Кладовище домашніх тварин" (2019)

Сім'я доктора Луїса Кріда вирушає в невелике місто, де відбуваються дивні події. Одного дня кота родини збиває вантажівка, через що діти головного героя дуже засмучені. Втім, новий знайомий Луїса розповідає про таємне місце – особливе кладовище, де мертві оживають. Крід вирішує спробувати воскресити кота, поховавши його на цьому цвинтарі. Чоловік нічого не очікує, але згодом домашній улюбленець повертається додому. Однак кіт себе поводить досить дивно.

"Кладовище домашніх тварин": дивіться трейлер онлайн

"Геловін убиває" (2021)

Майкл Маєрс, серійний маніяк-вбивця, обрав нову жертву – Лорі Строуд. Напередодні Геловіну він знову бере великий ніж і йде на "полювання". Чоловік не зупиниться на своєму шляху, поки не знайде цю жінку та не забере її життя. Однак Лорі вирішує боротися з ворогом і не хоче сидіти склавши руки, очікуючи смерті. Героїня має розкрити таємниці Майкла, допоки не сталася ще одна біда.

"Геловін убиває": дивіться трейлер онлайн

"Сонна лощина" (1999)

Наприкінці XVIII століття поліцейський констебль Ікабод Крейн їде в невелике містечко Сонна Лощина. Там він має розслідувати випадки цинічних вбивств. Усім жертвам відрізали голови, що неабияк лякає місцевих жителів. Існує легенда, що це привид солдата без голови вбиває людей вночі. Водночас Крейн не вірить у розповіді містян, але не може заперечити дивні речі, що відбуваються навколо.

"Сонна лощина": дивіться трейлер онлайн

"Франкенштейн, монстр монстра Франкенштейна" (2019)

У центрі сюжету – вигадана історія зірки серіалу "Дивні дива" Девіда Гарбора. Під час прибирання на горищі він випадково натрапляє на записи телевізійних вистав свого батька. Тато Гарбора зіграв головну роль у п'єсі, яка висвітлює життя доктора Франкенштейна. Девід вирішує переглянути записи, щоб дізнатися, чим саме займався його батько. Однак Гарбор не був готовим до розкриття таємниць минулого своєї рідної людини.

"Франкенштейн, монстр монстра Франкенштейна": дивіться трейлер онлайн

"Монахиня" (2018)

Всередині ХХ століття, у стародавньому монастирі в Румунії, одна з монахинь вчинила самогубство. Молодий ватиканський священик, який має багато секретів і таємниць, і послушниця, яка зовсім скоро має принести чернечі обітниці, беруться за розслідування цієї справи. Вони вирушають до монастиря й стають свідками подій, які складно пояснити. Тепер героям варто дізнатися, чому монахиня здійснила смертний гріх.

"Монахиня": дивіться трейлер онлайн

Проведіть вечір Геловіну у сімейному колі за переглядом тематичного фільму. Ці стрічки не тільки триматимуть у напрузі, але й подарують відповідний настрій.