3 високорейтингові фільми жахів, які можна подивитися ввечері на Netflix

Жахи – жанр, який за короткий час зможе викликати вир емоцій. Від страху до сліз – такі стрічки не залишать нікого байдужим.

Кіно 24 підготував добірку фільмів жахів, які змусять оглядатися навіть у темряві. Ці високорейтингові стрічки можна переглянути на стримінговій платформі Netflix.

Не пропустіть 50 найкращих фільмів жахів усіх часів за версією Variety

"Вулиця страху. Частина перша: 1994" (2021)

Жителі міста Шейдісайд неабияк налякані через серію вбивств людей. Божевільний чоловік продовжує забирати життя невинних мешканців просто в торговому центрі. Старшокласниця Діна разом зі своїми друзями досить схвильована через злочинця у масці, який націлився на підлітків. Герої вирішують взятися за цю справу та розслідувати її. У ході роботи вони дізнаються, що вже протягом кількох століть відбуваються подібні вбивства. Однак не всі підлітки зможуть дожити до розв'язки.

"Вулиця страху. Частина перша: 1994": дивіться трейлер онлайн

"Його будинок" (2020)

У Південному Судані триває війна, тому жителям доводиться евакуюватися. Бол і Ріал разом з донькою вирішують тікати через море. Сім'я сідає на човен та разом з іншими людьми намагається врятуватися. Втім, доля підготувала страшне випробування для родини, внаслідок якого дівчинка тоне в морі. Бол і Ріал прибувають до Великобританії та отримують статус іммігрантів і житло. Однак герої не мають права переїжджати, тому їм доводиться жити в оселі, де відбуваються доволі дивні речі. Щоночі щось оживає в будинку та не дає спокій парі.

"Його будинок": дивіться трейлер онлайн

"У тіні" (2016)

Події відбуваються в Тегерані, під час ірано-іракської війни. Чоловік головної героїні Шідех мобілізується до армії, через що жінка залишається одна з маленькою донькою Дорсі. Якось у будинок родини потрапляє снаряд, але сім'я дивом виживає. Через деякий час дівчинці почали снитися страшні речі, зокрема привиди та моторошні сутності. Згодом психологічний стан маленької Дорсі став погіршуватися. Шідех втомилася слухати розповіді доньки про незрозумілих створінь, але незабаром таки переконується в тому, що її дівчинка мала рацію.

"У тіні": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми варто переглянути справжнім любителям адреналіну. Якщо ви досі не знаєте, що подивитися, то обирайте стрічку з переліку та пориньте у світ жахів.