Сьогодні, 11 лютого, відзначається Міжнародний день жінок і дівчат у науці. До цього важливого дня ми підготували добірку фільмів, які варто подивитися, щоб ще більше дізнатися про жінок-дослідниць.

Цікаво, що представництво жінок у науці, технологіях, інженерії та математиці з роками покращилося, оскільки все більше фільмів та серіалів ставлять на перше місце та в центр уваги жінок у галузі STEM. Отже, погляньмо на деякі з найкращих фільмів, які можуть надихнути деяких жінок-новаторів у майбутньому.

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Найкращі фільми з жінками-науковицями, які варто подивитися кожному

Зараза, 2011 рік

Вперше картина була оприлюднена у вересні 2011 року на Венеційському кінофестивалі. Режисером стрічки виступив Стівен Содерберг. За сюжетом, Всесвітня організація охорони здоров'я намагається перешкодити поширенню смертельного вірусу невідомого походження. Хвороба, проти якої немає ні лікувальних препаратів, ні вакцини, стрімко забирає життя заражених.

Фільм Стівена Содерберга довгий час вважався забутим, але став дуже популярним у часи пандемії COVID-19. Позаяк стрічку порівнюють зі спалахом коронавірусу, який зараз шириться світом; її сюжет дуже схожий на ті події, які розвиваються у реальному світі. У фільмі 10-річної давності екранізовані сучасні реалії життя багатьох країн: ВООЗ намагається з'ясувати походження смертельного вірусу та побороти його. Науковці займаються виготовленням вакцини від захворювання, яке кожного дня забирає сотні життів по цілій планеті.

У стрічки чудовий акторський склад. Одна з головних ролей у француженки Маріон Котіяр – вона зіграла доктора-епідеміолога ВООЗ Леонору Орантес, яка береться дослідити, як виникла епідемія та знайти ліки проти небезпечної зарази. Ще однією важливою героїнею фільму є Ейрін Мірс – персонаж Кейт Вінслет з епідеміолога-теоретика стає практиком та рятує тисячі життів.

"Зараза": дивіться трейлер фільму

Гравітація, 2013 рік

Фільм Альфонсо Куарона став справжньою сенсацією та довів, що Сандра Буллок може не тільки в комедію чи бойовики. Її персонаж – астронавт-дослідник Раян Стоун. У критичні хвилини вона змогла мобілізуватись, щоб врятувати своє життя у, здавалось, безвихідних умовах. У цьому їй допомогли науковці та знання.

"Гравітація": дивіться трейлер

Інтерстеллар, 2014 рік

Фільми Кристофера Нолана – традиційно багатошарова загадка та завжди подія. В "Інтерстелларі" режисер розповів історію загибелі Землі та нового старту для людства. Він став можливий завдяки винахідливому герою Метью Макконахі та його розумній доньці Мерф у виконанні Джессіки Честейн.

Ще один важливий та зараз навіть культовий персонаж фільму – біолог Амелія Бренд у виконанні Енн Гетевей.

Інтерстеллар: дивіться трейлер фільму

Прибуття, 2016 рік

Фільм Дені Вільньова став одним з найкращих у 2016. Він розповідає про контакт людей з прибульцями. Зрозуміти інопланетну цивілізацію, а разом з тим і своє життя, зможе лише філолог-лінгвіст Луїз Бенкс. Її роль виконує Емі Адамс.

Прибуття: дивіться трейлер фільму

Приховані фігури, 2017 рік

Цей фільм засновано на реальних подіях – його герої борються не лише з гендерними, але й расовими стереотипами. Три жінки-афроамериканки йдуть працювати до НАСА – на початку 1960-х ця організація залишається сегрегованою. Жінки працюють в окремому приміщенні – для них зробили навіть окремий фонтанчик води та туалет, і це зроблено не для них, а щоб прибрати трохи далі від очей білих.

У таких важких умовах головні героїні доводять усім, що можуть працювати краще за білих колег-чоловіків та виконувати дуже важливі завдання. Саме завдяки цим жінкам американська космічна програма стала успішною, а персональні успіхи маленьких людей – тих самих прихованих фігур – допомогла зламати бар'єри – расові та гендерні.

"Приховані фігури": дивіться трейлер фільму

За статевою ознакою, 2018 рік

Фільм розповідає реальну історію славетної американської юристки Рут Гінзбург (її роль виконує Фелісіті Джонс), що кидає виклик системі та всьому укладу життя в США, де чоловіки мали більше прав, а жінкам відводилась роль домогосподарок. Рут Гінзбург у своїх наукових пошуках знаходить обґрунтування принципів гендерної рівності й наважується боротися за це у суді.

"За статевою ознакою": дивіться трейлер фільму

Енола Голмс, 2020 рік

Сюжет фільму розповідає про знамениту родину Холмсів, передає 24 канал. Однак цього разу у центрі подій опиниться не легендарний Шерлок та його брат Майкрофт, а тендітна і не менш розумна сестра Енола. Саме вона візьметься за складну справу, яка стосуватиметься її родини.

За сюжетом, одного дня зникає Еудора Холмс. Шерлок і Майкрофт переконані, що їхня мама вчинила самогубство. Однак у цю версію не вірить Енола, яка починає пошуки зниклої безвісти неньки. Допоможе їй у цьому щоденник мами, де є маленькі підказки того, що з нею могло статись. І у першому трейлері видно, що у своїй мандрівці допитлива Енола змушена буде перетворитись на справжню леді.

"Енола Холм": дивіться трейлер

Не дивіться вгору, 2021 рік

За сюжетом двоє астрономів, яких зіграли Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, під час дослідження зрозуміють, що до Землі наближається комета, яка може знищити планету. Вони як тільки можуть намагаються попередити про небезпеку, однак з вчених лише глузують, ба більше, намагаються їх заарештувати у зв’язку з поширенням начебто неправдивої інформації. Однак, герої не здаються.

Цікаво, що "Не дивіться вгору" лідирує у переліку стрічок обов'язкових до перегляду та постійно оновлює рекорди стримінгової платформи Netflix. За перші 28 днів після прем'єри на перегляд фільму користувачі витратили 263,3 мільйона годин. Щонайменше про такі дані свідчить статистика самого сервісу.

Фільм шалено зайшов українцям. Дискусії у мережі не вщухали у перші тижні після прем'єри, а стрічку прокоментували навіть Оксана Забужко та Ірма Вітовська.

"Не дивіться вгору": дивіться трейлер фільму