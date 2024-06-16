Захоплять з першої хвилини: 3 найкращі французькі фільми

Французьке кіно завжди було джерелом натхнення та захоплення для глядачів усього світу. Від витончених мелодрам до динамічних трилерів – французькі фільми вирізняються своєю особливою естетикою, глибоким змістом та неповторною атмосферою.

У добірці Кіно 24 зібрано найкращі французькі фільми, які встигли стати класичними. Ці стрічки заслуговують на вашу увагу.

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"Леон"

: 1994: 8,5

Професійний кілер Леон з легкістю виконує всі замовлення. У нього лиш одне правило – не чіпати жінок і дітей. Леон знайомиться з юною сусідкою Матильдою, яка втратила батьків. Чоловік знову відчуває почуття любові, однак це може тривати не так довго, як хотілось би.

"Леон": дивіться трейлер онлайн

"Недоторканні" або "1+1"

: 2011: 8,5

У центрі сюжету Філіп, який має достатньо грошей. Але після аварії він прикутий до інвалідного крісла і потребує доглядальниці. Зі служби зайнятості до нього прибуває темношкірий юнак з сумнівним минулим. Кожен з цих людей грає важливу роль у житті одне одного.

"Недоторканні": дивіться трейлер онлайн

"Амелі"

: 2001: 8,5

Дивовижна дівчина Амелі живе у Парижі і водночас у своєму вигаданому світі. У своїй знімній квартирі вона раптом знаходить стару коробку з дитячими іграшками. Амелі вирішує, що повинна знайти її власника. Зворушлива історія доводить існування людей, які можуть своїм теплом зігріти цілий світ.

"Амелі": дивіться трейлер онлайн

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