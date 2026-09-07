Пристрасть, мафія та таємниці Ватикану: 3 найкращі італійські серіали з високим рейтингом

Італійські серіали вражають глядачів складними кримінальними сюжетами, естетичними кадрами та сміливим зануренням у людську психологію. Якщо ви шукаєте масштабні європейські історії з неповторним національним колоритом і бездоганною акторською грою, то ці культові телевізійні проєкти заслуговують на перше місце у вашому списку.

24 Канал зібрав добірку найкращих італійських серіалів, які варто подивитися разом з родиною чи друзями.

"Моя геніальна подруга" (2018 – 2024)

Рейтинг IMDb – 8,6

Екранізація світових бестселерів Елени Ферранте розповідає історію дружби двох дівчат, Елени та Ліли. Вони зростають у бідному та небезпечному районі Неаполя 1950-х років, де панують насильство і суворі патріархальні порядки. Спільне дорослішання стає для подруг єдиним способом протистояти жорстокому середовищу та вирватися з бідності.

"Моя геніальна подруга": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти зазначають, що серіал можна з легкістю назвати хорошою екранізацією першоджерела. До того ж критики хвалять емоційну глибину розповіді й гру молодих акторок.

"Ґоморра" (2014 – 2021)

Рейтинг IMDb – 8,6

Сюжет серіалу занурює глядачів у безжальний і кривавий світ неаполітанської мафії. Молодий та амбітний мафіозі Чіро Ді Марціо служить правою рукою могутнього дона П'єтро Савастано. Коли лідер клану потрапляє до в'язниці, між спадкоємцями моментально спалахує кривава війна за сфери впливу.

"Ґоморра": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes оглядачі підкреслюють безкомпромісну жорстокість шоу, яка позбавляє гангстерське життя будь-якої романтизації. Рецензенти високо оцінюють реалістичність знімань і темп оповіді та називають серіал одним з найпотужніших кримінальних трилерів європейського телебачення.

"Молодий Папа" (2016)

Рейтинг IMDb – 8,1

Американський кардинал Ленні Белардо несподівано перемагає на конклаві та займає престол під іменем Пія XIII. Старійшини Ватикану сподівалися маніпулювати молодим понтифіком, але той одразу демонструє сталеву волю і безкомпромісний консерватизм. Новий очільник церкви відмовляється від публічності, кидає виклик впливовим кардиналам і починає власну таємничу гру.

"Молодий Папа": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі на Rotten Tomatoes захоплюються акторською грою Джуда Лоу. Водночас окремі автори зауважують навмисну провокативність окремих сюжетних ходів.

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