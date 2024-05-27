5 крутих корейських дорам із якісною українською озвучкою

Корейські дорами здобувають все більшу популярність серед українських глядачів. Якщо ви в захваті від цих серіалів, але шукаєте стрічки з високоякісним українським дубляжем, то наша нова підбірка саме для вас.

У матеріалі Кіно 24 дивіться список корейських дорам, які можна подивитись українською мовою онлайн. Обирайте серіал, який подобається найбільше та вирушайте у нову кіноподорож уже цього вечора.

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"Домінуючий вид"

Експерти протягом багатьох років намагаються розробити ідеальну стратегію харчування, яка мала б надзвичайні корисні властивості. Урешті, у недалекому майбутньому вони знайшли спосіб виробництва генетично модифікованого м'яса, яке не містить крові. Це, хоча і не є природним продуктом, але вивчене вченими до найменших деталей, тому його вплив на організм передбачуваний.

Компанія, яка спеціалізується на дослідженнях у галузі біотехнологій, активно просуває концепцію широкого застосування такого типу харчування. Однак, діяльність її науковців іноді викликає сумніви та обурення у громадськості.

"Домінуючий вид": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Аварія"

Серіал описує події, які розгортаються навколо спеціального відділу розслідувань. Основні персонажі займаються справами, що пов'язані з транспортом та дорогами. Автомобільні злочини не є рідкістю у сучасному світі, оскільки багато людей користуються автомобілями.

Сюжет серіалу веде глядачів у світ цих осіб, які виявляють неймовірні факти та розслідують захопливі справи, пов'язані зі злочинами на дорогах.

"Аварія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Квітка зла"

Бек Хі Сон створює враження ідеального батька і чоловіка. Він є чоловіком детектива Ча Чжі Вон і приховує своє темне минуле. Коли Чжі Вон випадково розкриває цю приховану таємницю, вона вирішує розглянути історію минулого свого чоловіка та відкрити всю правду.

"Квітка зла": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо вам до смаку ці стрічки, то точно варто звернути увагу на серіали "Королеві сліз" та "Кохання завдає удару у відповідь". Дивіться трейлери та влаштуйте собі справжній вечір кіно із попкорном та найкращими друзями.