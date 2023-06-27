Літо – час, коли багато з нас мріють про пригоди, відпочинок і нові враження. Проте, навіть якщо вам не хочеться виходити з дому – пропонуємо перелік легких турецьких серіалів для вечірнього перегляду.

Готуйтеся зануритися у світ захопливих історій, заплутаних любовних ліній у сюжеті та харизматичних персонажів, які не залишать вас байдужими цього літа. У добірці 24 Каналу читайте про 5 найкращих літніх турецьких серіалів, які, ми впевнені, вам сподобаються.

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5 найкращих літніх турецьких серіалів, які вам сподобаються

"Скрізь ти" / Her Yerde Sen

Рік: 2019

Демір готується до переїзду у новий будинок, але раптово виявляється, що на його житло претендує ще одна особа – дівчина на ім'я Селін. Виявляється, що молоді люди стали жертвами шахрая – він взяв гроші від обох і здав будинок в оренду. Демір та Селін виявляються дуже наполегливими й ніхто не хоче відступати від права жити у цьому будинку. Втім, вони вирушають на роботу, де виявляється, що Демір – новий керівник компанії. Тепер Селін стоїть перед подвійно складною задачею.

"Скрізь ти": дивіться трейлер

"Гра долі" / Baht Oyunu

Рік: 2021

Ада вступає в шлюб з албанцем Рюзгаром, щиро вірячи, що буде щаслива з новим коханим. Однак незабаром вона дізнається, що чоловік одружився з нею лише через турецьке громадянство. Щобільше, у Рюзгара є роман з його колегою. Вирішивши за будь-яку ціну отримати любов чоловіка, Ада працевлаштовується в його компанію, де знайомиться з чарівним Борою.

"Гра долі": дивіться фрагмент

"Постукай в мої двері" / Sen Çal Kapimi

Рік: 2020

Еда працює у квітковому магазині та живе зі своєю тіткою після втрати батьків у дитинстві. Вона навчається на ландшафтного архітектора і планує стажуватися в Італії разом зі своїм хлопцем Дженком. Однак, її плани руйнуються, коли вона втрачає стипендію від Art Lіfe, яку отримували талановиті студенти. На випускному вечорі Еда зустрічає Серкана Болата, власника Art Lіfe. Вони вирішують укласти угоду: Еда буде вдавати дівчину Серкана протягом двох місяців, а він спонсорує їй поїздку в Італію, щоб приревнувати колишню дівчину.

"Постукай в мої двері": дивіться трейлер

"Містер помилка" / Bay Yanlis

Рік: 2020

Життєрадісна Езгі мріє знайти справжню любов, але вона абсолютно не успішна у стосунках з хлопцями. Одного разу дівчина знайомиться з Озгюром, легковажним власником бару. Після того, як він дізнається про проблеми дівчини, він вирішує допомогти їй і стає її наставником.

"Містер помилка": дивіться трейлер

"Заборонене кохання" / Ask-i Memnu

Рік: 2008

Після смерті своєї коханої дружини, яка померла 11 років тому, Аднан відійшов від світського життя і вибрав усамітнений спосіб життя в колі своїх улюблених дітей: дочки Ніхаль і сина Бюлента. Вони разом з сім'єю живуть в одному з найвідоміших особняків Стамбула, в оточенні досвідченої напівфранцуженки няні та племінника Бехлюля. Але його спокійне та мирне життя раптово змінюється після знайомства з юною Бихтер. Аднан розуміє, що закохується в молоду дівчину, як у добрі старі часи своєї молодості.

"Заборонене кохання": дивіться трейлер