Для романтичного вечора: 3 найкращі мелодрами, які зачіпають за душу

Майже кожна людина закохується або прагне закохатися. Практично кожен фільм, чи трилер, чи комедія, чи наукова фантастика, вплітає в себе історію кохання. Романтичні фільми зачіпають глядачів і змушують їх відчути й пережити те, що багато хто з них хотіли б мати у своєму житті.

24 Канал розповість про фільми, які чіпляють за душу, викликають бурю емоцій та збурюють фантазію. Вони нагадують про те, як важливо дорожити тими, кого ми любимо і показують, яким красивим та чудовим може бути кохання.

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"Касабланка"

Події фільму розгортаються під час Другої світової війни. Власник грального клубу в Касабланці, американець Рік Блейн, раптом зустрічає колишню кохану. Тепер вона одружена. Ільзу та її чоловіка переслідують фашисти, тому вона просить Ріка про допомогу.

"Касабланка": дивіться трейлер онлайн

Це один з найкращих романтичних фільмів про пристрасний любовний зв'язок між персонажами на тлі вкрай складних обставин. Стрічка стала голлівудською класикою, яка ніколи не перестане бути актуальною й не припинить прославляти любов.

"Титанік"

Перший грандіозний лайнер відпливає від Великої Британії до Америки. Англійка Роуз у розкішних умовах подорожує з мамою та наречений, а невдаха-злодій Джек працює в трюмі. Але їхні долі раптово перетинаються: хлопець утримує дівчину від фатального рішення.

"Титанік": дивіться трейлер онлайн

Це рідкісний голлівудський блокбастер та водночас запаморочливий романтичний фільм, що став одним з найпопулярніших за всі часи. Хімія між головними героями вражає, а катастрофа демонструє любов як явище, яке непідвладне часу.

"Привид"

Банківський працівник Сем та її дівчина Моллі тільки-но переїхали в нову квартиру. Раптом на них посеред міста нападає грабіжник: від удару ножем Сем гине і стає привидом. У цьому стані хлопець з'ясовує, що напад на них був невипадковим, а його дівчина перебуває у смертельній небезпеці.

"Привид": дивіться трейлер онлайн

У фільмі максимально якісно та реалістично передали всі емоції – інтимність, трепетність та відданість. Режисер казковим чином поєднав кримінальну історію, історію про привидів та історію кохання. Між героями панує справжнє кохання, яке не знає обмежень.