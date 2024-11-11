4 найкращі мелодрами, які змусять вас поплакати від душі

Спостерігати за любовними історіями інколи буває досить боляче. Особливо, коли фільми або серіали висвітлюють світлі почуття кохання та важкі випробування, з якими мають стикнутися головні герої, щоб здобути власне щастя.

24 канал підготував добірку найкращих мелодрам, які змусять добряче поплакати. Ці фільми дозволять пережити почуття разом з екранними героями.

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"Форма води"

У центрі сюжету – прибиральниця, на ім'я Елайза, яка не може говорити. Її життя сповнене сірих та нудних буднів, де не відбувається нічого нового. Одного дня під час роботи жінка бачить скляний резервуар, в якому плаває істота, схожа на людину. Елайза починає спілкуватися з нею мовою жестів, через що між ними виникає емоційний зв'язок. Ця істота розуміє жінку як ніхто інший. Втім, через деякий час прибиральниця дізнається, що гуманоїда планують вбити, тому зробить усе можливе, щоб його врятувати.

"Форма води": дивіться трейлер онлайн

"Вічне сяйво чистого розуму"

Сюжет фільму розгортається навколо стосунків Джоеля та Клементини. Вони дві протилежності. Джоель – нудний консерватор, який постійно чимось незадоволений, а Клем – емоційна дівчина з різноколірним волоссям. Вони живуть у світі майбутнього, де можна керувати спогадами. Після сварки Клементина вирішує розірвати стосунки з Джоелем та стерти усі спогади, пов'язані з ним. Втім, через деякий час пара намагатиметься знову відновити свій роман.

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться трейлер онлайн

"Назви мене своїм ім'ям"

17-річний Еліо вирушає на відпочинок разом зі своїми батьками на віллу, на березі Середземного моря. Тато головного героя, який працює в університеті, запрошує свого асистента, на ім'я Олівер, до маєтку. Еліо проводить багато часу з друзями, читає книги та займається музикою, поки не знайомиться з помічником батька. Юнак несподівано для себе закохується в Олівера, а згодом дізнається про взаємність почуттів. Втім, до чого призведе така пристрасть?

"Назви мене своїм ім'ям": дивіться трейлер онлайн

"Щоденник пам'яті"

Драма розповідає історію кохання Ноя, який походить з бідної сім'ї, та Еллі – з родини аристократів. Спочатку їхнім стосункам стають на заваді батьки, а згодом – час. Після закінчення Другої світової війни життя колишньої пари сильно змінилося. Так, Ной відбудовує старий будинок, де колись планував жити з дівчиною, а Еллі – готується до одруження.

"Щоденник пам'яті": дивіться трейлер онлайн

Несподівана зустріч ексзакоханих змінює все – героям треба зробити вибір на користь свого щастя, або прагнень власних батьків.