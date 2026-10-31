Проковтнете за вихідні: 3 цікаві мінісеріали, які затягують з першого епізоду

24 Канал підготував добірку телевізійних шедеврів, які гарантовано вкрадуть ваш сон і не вимагатимуть місяців на перегляд.

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"Голова" / "Пані завкаф" (2021)

Рейтинг IMDb: 7,2

Професорка Джі-Юн Кім стає першою жінкою на посаді завідувачки кафедри англійської літератури у престижному університеті. На новому місці героїні доведеться рятувати факультет від глибокої кризи та масштабних скандалів. Водночас жінка має розв'язати особисті сімейні негаразди і налагодити стосунки зі старшими колегами.

"Голова": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють блискучу акторську гру Сандри О та влучну сатиру на сучасне академічне середовище. Водночас експерти критикують серіал за занадто швидке розв'язання деяких складних конфліктів у фіналі.

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"Гострі предмети" (2018)

Рейтинг IMDb: 8,0

Журналістка Камілла Прікер повертається до рідного провінційного містечка заради статті про моторошне зникнення двох маленьких дівчаток. Під час розслідування злочину героїня змушена жити під одним дахом зі своєю деспотичною матір'ю та протистояти болісним спогадам дитинства. Через таку напружену атмосферу кожен новий крок у справі дедалі глибше затягує жінку у вир її психологічних травм.

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"Гострі предмети": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють густу похмуру атмосферу та феноменальний дует Емі Адамс і Патріші Кларксон. Проте експерти критикують стрічку за повільний розвиток подій у першій половині історії.

"Покоївка" (2021)

Рейтинг IMDb: 8,3

Молода матір Алекс посеред ночі тікає від жорстокого партнера лише з кількома доларами в кишені. Аби забезпечити гідне майбутнє своїй маленькій доньці, героїня влаштовується прибиральницею в будинки заможних людей. На цьому шляху дівчина проходить крізь бюрократичне пекло та страшні злидні, але все одно знаходить сили та будує нове незалежне життя.

"Покоївка": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють емоційну чесність сюжету та зворушливу гру Маргарет Квеллі. Водночас експерти критикують проєкт за місцями надто виснажливий та важкий тон оповіді.

Днями стримінгова платформа Netflix оприлюднила рейтинг найпопулярніших фільмів, які дивилися українці.