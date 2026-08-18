14 молодіжних серіалів, які хочеться передивлятись знову і знову
В основі таких серіалів доволі часто закладений сюжет у контексті підлітків. Однак даремно сприймати їх як класичні банальні історії. Майже всі вони стали фурором по всьому світі.
24 Канал детальніше розповість про ці серіали. Можливо, комусь захочеться поринути у ностальгію, а хтось відкриє для себе нову історію.
"Пліткарка", 2007 – 2012
Рейтинг IMDb: 7,5
Серіал розповідає про заможних підлітків з елітного району Нью-Йорка. Їхні секрети, інтриги та зради стають надбанням громадськості через анонімний сайт таємничої Пліткарки, за яким стежить уся золота молодь.
"Пліткарка": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Еліта", 2018 – 2024
Рейтинг IMDb: 7,1
Це іспанський серіал про учнів найбагатшої приватної школи. Історія починається з того, що за державними стипендіями туди потрапляють троє учнів з зі звичайних сімей. Зіткнення різних соціальних світів стає причиною конфліктів, почуттів, таємниць і навіть вбивства.
"Еліта": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Сором", 2015 – 2017
Рейтинг IMDb: 8,5
А це вже норвезький серіал, який розповідає про життя старшокласників однієї зі шкіл. Кожен сезон зосереджений на окремому головному герої й розкриває важливі теми сьогоднішнього суспільства: булінг, самотність, перше кохання, релігію, тиск родичів тощо.
"Сором": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Дивні дива", 2016 – 2025
Рейтинг IMDb: 8,6
Американський науково-фантастичний серіал, який починається з 1983 року. У той рік зникає хлопчик Вілл Баєрс, а його друзі знаходять у лісі дівчину, на ім'я Одинадцята, яка втекла з лабораторії. У цій місцевості відкривається портал до темного паралельного виміру, який має назву "Зворотний бік".
"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер серіалу
І це ще не все. Ось наступна частина серіалів, які варті уваги:
- "Сексуальна освіта";
- "Милі ошуканки";
- "Щоденники вампіра";
- "Перші ластівки";
- "Новенька";
- "13 причин чому";
- "Молоді монархи";
- "Емілі в Парижі";
- "Скінс";
- "Рівердейл".
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