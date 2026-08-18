14 молодіжних серіалів, які хочеться передивлятись знову і знову

В основі таких серіалів доволі часто закладений сюжет у контексті підлітків. Однак даремно сприймати їх як класичні банальні історії. Майже всі вони стали фурором по всьому світі.

24 Канал детальніше розповість про ці серіали. Можливо, комусь захочеться поринути у ностальгію, а хтось відкриє для себе нову історію.

"Пліткарка", 2007 – 2012

Рейтинг IMDb: 7,5

Серіал розповідає про заможних підлітків з елітного району Нью-Йорка. Їхні секрети, інтриги та зради стають надбанням громадськості через анонімний сайт таємничої Пліткарки, за яким стежить уся золота молодь.

"Пліткарка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Еліта", 2018 – 2024

Рейтинг IMDb: 7,1

Це іспанський серіал про учнів найбагатшої приватної школи. Історія починається з того, що за державними стипендіями туди потрапляють троє учнів з зі звичайних сімей. Зіткнення різних соціальних світів стає причиною конфліктів, почуттів, таємниць і навіть вбивства.

"Еліта": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сором", 2015 – 2017

Рейтинг IMDb: 8,5

А це вже норвезький серіал, який розповідає про життя старшокласників однієї зі шкіл. Кожен сезон зосереджений на окремому головному герої й розкриває важливі теми сьогоднішнього суспільства: булінг, самотність, перше кохання, релігію, тиск родичів тощо.

"Сором": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дивні дива", 2016 – 2025

Рейтинг IMDb: 8,6

Американський науково-фантастичний серіал, який починається з 1983 року. У той рік зникає хлопчик Вілл Баєрс, а його друзі знаходять у лісі дівчину, на ім'я Одинадцята, яка втекла з лабораторії. У цій місцевості відкривається портал до темного паралельного виміру, який має назву "Зворотний бік".

"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер серіалу

І це ще не все. Ось наступна частина серіалів, які варті уваги:

"Сексуальна освіта";

"Милі ошуканки";

"Щоденники вампіра";

"Перші ластівки";

"Новенька";

"13 причин чому";

"Молоді монархи";

"Емілі в Парижі";

"Скінс";

"Рівердейл".

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