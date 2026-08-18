24 Канал подробнее расскажет об этих сериалах. Возможно, кому-то захочется окунуться в ностальгию, а кто-то откроет для себя новую историю.
"Сплетница", 2007 – 2012
Рейтинг IMDb: 7,5
Сериал рассказывает о состоятельных подростках из элитного района Нью-Йорка. Их секреты, интриги и измены становятся достоянием общественности благодаря анонимному сайту таинственной "Сплетницы", за которым следит вся золотая молодежь.
"Сплетница": смотрите онлайн трейлер сериала
"Элита", 2018 – 2024
Рейтинг IMDb: 7,1
Это испанский сериал об учениках самой богатой частной школы. История начинается с того, что по государственным стипендиям туда поступают трое учеников из обычных семей. Столкновение разных социальных миров становится причиной конфликтов, чувств, тайн и даже убийства.
"Элита": смотрите онлайн трейлер сериала
"Стыд", 2015 – 2017
Рейтинг IMDb: 8,5
А это уже норвежский сериал, рассказывающий о жизни старшеклассников одной из школ. Каждый сезон посвящен отдельному главному герою и раскрывает важные темы современного общества: буллинг, одиночество, первую любовь, религию, давление со стороны родственников и т. д.
"Стыд": смотрите онлайн трейлер сериала
"Странные дела", 2016 – 2025
Рейтинг IMDb: 8,6
Американский научно-фантастический сериал, действие которого начинается в 1983 году. В том году пропадает мальчик Уилл Байерс, а его друзья находят в лесу девушку по имени Одиннадцатая, сбежавшую из лаборатории. В этой местности открывается портал в темное параллельное измерение, которое называется "Обратная сторона".
"Странные дела": смотрите онлайн трейлер сериала
И это еще не все. Вот следующая часть сериалов, заслуживающих внимания:
- "Сексуальное образование";
- "Милые обманщицы";
- "Дневники вампира";
- "Первые ласточки";
- "Новенькая";
- "13 причин почему";
- "Молодые монархи";
- "Эмили в Париже";
- "Скинс";
- "Ривердейл".
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