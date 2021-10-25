Найкращі моменти серіалу "Друзі" за участю Гантера – актора Джеймса Тайлера

Зірка серіалу "Друзі" актор Джеймс Тайлер помер від раку простати 24 жовтня 2021 року. Редакція Кіно 24 підготувала найкращі моменти видатної ролі Гантера, яку актор виконав у культовому серіалі, і назавжди залишиться з нами на екранах.

Персонаж Гантера у комедійному серіалі "Друзі" з'являється у другому епізоді першого сезону під назвою "Епізод із сонограмою". Його перша фраза прозвучала аж у 33-ому епізоді, і це було лише одне слово – "Так".

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Найкращі моменти серіалу "Друзі" за участю Гантера

1. Гантер говорить голландською – 8 сезон, 7 серія

У серії, де Рос намагався вивчити голландську мову, щоб справити враження на господаря квартири, він практикував нові фрази. Аж доки виявилось, що Гантер вільно володіє голландською. Після чого Рос грубо перервав розмову, а Гантер назвав його "езелем" – віслюком. Росу довелося підглянути у словник, щоб зрозуміти, що сказав Гантер, і назвав його віслюком навзаєм. Гантер не розгубився і знову відповів голландською насмішкою над Росом, залишивши Геллера у сум'ятті.

2. Ніхто не знає його прізвища – 4 сезон 22 серія

У серії, де Джої організовує холостяцьку вечірку для Роса з нагоди весілля з Емілі, Чендлер напивається і оголошує, що на його весілля best man-ом буде Гантер. А Гантер у свою чергу питає його "Назви моє прізвище?". І Чендлер спантеличено відповідає: "Central Perk?".

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3. Таємно закоханий у Рейчел – 3 сезон 7 серія

Тут можна згадати мільйон чудових сцен, тому що основною рисою персонажа Гантера була його нездійсненна любов до персонажа Дженніфер Еністон – Рейчел. Але вперше про цю любов глядачі дізнаються у 3 сезоні, коли Рос і Рейчел вже зустрічаються. "Що Рейчел бачить у цьому хлопцеві?", – думає Гантер у цьому епізоді, у той час, коли вона ввічливо сидить і слухає одну з історій про динозаврів від Роса. "Я люблю Рейчел, хотів би, щоб вона була моєю дружиною", – звучить на фоні голос Джеймса Тайлера.

4. Гантер викупив кішку у Рейчел – 5 сезон 21 серія

Захоплений коханням до Рейчел, Гантер готовий допомагати для неї у будь-чому. Так і в ситуації з домашнім улюбленцем, коли у п'ятому сезоні Рейчел захотіла завести кішку породи сфінкс, адже, за її словами, саме така кішка нагадує їй про бабусю та безтурботне дитинство. Щось пішло не так і кішка царапалась та шипіла на Рейчел і після декількох невдалих спроб продажу, Рейчел все-таки вдається позбутись ненависної кішки, адже її викупляє Гантер. Як і попередньо у цьому ж сезоні він придбав усі меблі, які продавав Рос, на яких Рейчел "сиділа, спала, торкалась".

5. Поцілунок з Фібі – сезон 4, серія 5

Одного разу Фібі захворіла і весь її звичний голос перетворився у хриплий сексуальний тембр, якому вона дуже тішилась. Але коли вона одужала, сексуальний голос Фібі зник і вона вперто намагалась захворіти знову. Тож, коли Гантер чхнув, вона поцілувала його у губи.

В останньому сезоні в останніх двох серіях серіалу, коли усі прощались з Рейчел, адже вона збиралась переїжджати на роботу до Парижа, Гантер нарешті набрався сміливості зізнатися у своїх почуттях до Рейчел. Він сказав їй: "Я знаю, що ти їдеш сьогодні ввечері, але я просто повинен сказати тобі. Я тебе люблю. Я ... я не знаю, чи це взагалі змінить твої плани? Але я думав, що ти повинна це знати".

Гантер. О, я теж тебе люблю. Напевно, не так, але я люблю. І коли я буду у кафе, питиму каву, або побачу чоловіка з волоссям, яскравішим за сонце, – я буду думати про тебе,

– відповіла розчулена Рейчел.